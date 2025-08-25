< sekcia Slovensko
SaS chce oslobodiť sprievod detí od úhrady za pobyt v nemocnici
Predkladatelia upozornili na to, že v súčasnosti platí sprievodca za pobyt v nemocnici poplatok vo výške 3,30 eura denne.
Autor TASR
Bratislava 25. augusta (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR Vladimíra Marcinková a Vladimír Ledecký (obaja SaS) navrhujú oslobodiť sprievodcov detí do 12 rokov od úhrady poplatkov za sprievod v nemocnici. Zmenu chcú presadiť novelou zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia, ktorú predložili do parlamentu. Úprava podľa nich reaguje na poznatky aplikačnej praxe a štandardy poskytovania starostlivosti v krajinách Európskej únie.
„Navrhuje sa, aby od povinnosti úhrady bol oslobodený poistenec do 12 rokov veku prijatý do ústavnej starostlivosti, ak jeho sprievodcom je jeho zákonný zástupca alebo osoba určená zákonným zástupcom, iná osoba, do náhradnej starostlivosti ktorej bolo maloleté dieťa zverené podľa osobitného predpisu, opatrovník ustanovený podľa osobitného predpisu, osoba určená opatrovníkom alebo osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, ak bolo tejto osobe sprostredkované nadviazanie osobného vzťahu s týmto maloletým dieťaťom podľa osobitného predpisu,“ priblížili.
Predkladatelia upozornili na to, že v súčasnosti platí sprievodca za pobyt v nemocnici poplatok vo výške 3,30 eura denne. Sprievod je podľa nich oslobodený od úhrady len v explicitne uvedených prípadoch. „Hovoríme o sprievodcoch maloletých pacientov do troch rokov, sprievodcoch maloletých pacientov, ktorí podstupujú onkologickú liečbu a sprievodkyni, ak je ňou dojčiaca matka,“ ozrejmili. Vysvetlili, že zámer stanoviť dvanásty rok pacienta ako hranicu na oslobodenie od platby je výsledkom politického dialógu s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.
