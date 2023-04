SaS chce pre chov norika muránskeho typu zvolať mimoriadny výbor

Bratislava 6. apríla (TASR) – Strana SaS nesúhlasí s presunom koní plemena norik muránskeho typu do Národného žrebčína v Topoľčiankach. Ministrov dotknutých rezortov vyzýva, aby prišli s iným riešením. Strana v tejto súvislosti navrhne aj zvolanie mimoriadneho Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. TASR o tom informovala Ivana Nittmannová z komunikačného oddelenia SaS.



Podľa SaS sa chránené plemeno koňa stalo po presune národných parkov pod gesciu Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR rukojemníkom v spore dvoch ministrov. "Presunom parkov tak vznikla absurdná situácia, keď nehnuteľnosti spravuje jeden rezort, ale kone a ľudia patria pod iný. Ministerstvá sa však nevedia dohodnúť, kto bude chov koní a zamestnancov financovať," skonštatovala tímlíderka strany pre pôdohospodárstvo Jarmila Halgašová. SaS vidí riešenie situácie v prevzatí chovu norika muránskeho typu rezortom životného prostredia.



Proti zámeru presunúť kone z Muránskej planiny do národného žrebčína sa postavil aj bývalý minister pôdohospodárstva a súčasný nezaradený poslanec Národnej rady SR Ján Mičovský. "Rozhodnutie rezortu pôdohospodárstva o premiestnení jeho chovu z domovskej Muránskej planiny do Topoľčianok nemôžem hodnotiť inak ako predovšetkým neúctu voči samotnému zvieraťu, ktoré je neoddeliteľne spojené s touto krásnou planinou," skonštatoval v stanovisku. Kone prispôsobené na potreby lesníctva totiž nie je podľa jeho slov možné vychovávať na nížinách.



Presun stáda norika muránskeho typu z Veľkej lúky na Muránskej planine do Národného žrebčína v Topoľčiankach oznámilo tento týždeň Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Rezort argumentuje, že MŽP po prevode majetkov do Správy národného parku (NP) Muránska planina neprevzalo kone ani personál, ktorý sa o ne stará.



Envirorezort avizoval, že presadzuje pokračovanie celoročného chovu norika muránskeho typu na Muránskej planine a presun koní nepovažuje za dobré riešenie. Správa NP Muránska planina podľa ministerstva prevzala do správy stajne a zaviazala sa ich opraviť a bezplatne poskytovať štátnemu podniku na celoročný chov. Na udržanie chovu chce národný park prispievať aj finančne sumou 200.000 eur ročne.



Kone plemena norik muránskeho typu sú špeciálne vyšľachtené na prácu v náročnom lesnom teréne a pri lesných prácach, ktoré umožňujú starostlivosť o lesy. Ako šľachtiteľský chov bol norik muránskeho typu uznaný v roku 1995, tradícia jeho chovu na Muránskej planine siaha do roku 1950.