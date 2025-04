SaS chce priniesť riešenia na zabezpečenie spravodlivosti

Bratislava 30. apríla (TASR) - Opozičná strana SaS chce priniesť riešenia, ktoré zabezpečia spravodlivosť. Za cieľ si kladú napríklad obnovenie policajného útvaru na úrovni niekdajšej Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). Volajú aj po zásadnej reforme Slovenskej informačnej služby (SIS), v prípade ktorej by sa nebránili ani jej zrušeniu. Predstavitelia SaS to odprezentovali ako desatoro pre obnovenie bezpečnosti a spravodlivosti na stredajšej tlačovej besede.



„Prvú vec, čo musíme urobiť, keď sa dostaneme k moci, je zásadne zmeniť trestnú politiku. Trestný zákon a trestný proces musí byť postavený tak, že páchateľov trestných činov, zločincov, korupčníkov vieme postaviť pred súd. Prídeme s novým trestným zákonom a trestným procesom,“ deklarovala poslankyňa a exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS). Opätovne skritizovala novelu Trestného zákona, v súvislosti s ktorou hovorila o počte krádeží v obchodoch, útokoch predstaviteľov vlády na vyšetrovateľov a prokurátorov či snahe úradu vlády manipulovať trestné konania.



Liberáli chcú tiež obnoviť policajný útvar na stíhanie korupcie a organizovaného zločinu na úrovni NAKA. „Potrebujeme v policajnom zbore policajtov, ktorí sú špecialisti, odborníci na jednotlivé oblasti,“ uviedol poslanec Juraj Krúpa (SaS).



Rovnako volajú po zriadení špecializovaného útvaru na prokuratúre, zameraného na stíhanie korupcie a organizovaného zločinu. Medzi svoje ciele radia aj zásadnú reformu prokuratúry. „Dať prokurátorovi hlavný cieľ, stíhať páchateľov trestnej činnosti,“ priblížila Kolíková. Potrebu vidia aj v zrušení paragrafu 363 Trestného poriadku. Generálnemu prokurátori by zrušili doživotnú rentu.



Zásadnú reformu podľa liberálov potrebuje aj Slovenská informačná služba. „SIS je dnes absolútne dezorientovaná, aj čo sa týka zahraničných nepriateľov. Prichádza s vymyslenými kauzami. Musí prejsť reformou. Nebránime sa ani tomu, aby sa zrušila,“ podotkla Kolíková, podľa ktorej by sa mala dotiahnuť aj reforma justície, či už zrýchlením súdnych konaní alebo znížením počtu súdnych obvodov.



Opozičná strana chce tiež zriadiť nezávislý úrad na kontrolu činnosti bezpečnostných zložiek. „Policajná inšpekcia stratila, tak isto ako Slovenská informačná služba a iné inštitúcie, renomé a spreneverila sa, tak už zo svojej podstaty je vlastne podriadená ministrovi vnútra, a teda nie je nezávislá. Naším zámerom je vytvoriť vyslovene nezávislý úrad, ktorého riaditeľa by menoval premiér,“ povedal Krúpa. Spomenul aj zámer ‚rehabilitovať‘ čestných policajtov a prokurátorov.



V súvislosti so zahraničnou politikou musí podľa SaS Slovensko zaujať aktívny postoj pri budovaní novej obranyschopnej Európy. „Jednoducho si to bude vyžadovať, aby Slovenská republika znova nastúpila na medzinárodnú scénu. Ako akceptovaný a predvídateľný spojenec a partner,“ dodal Krúpa.