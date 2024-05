SaS chce prísť so zákonom na ochranu médií pred politickým tlakom

Bratislava 27. mája (TASR) - Opozičná SaS pripravuje legislatívny návrh, ktorým chce prispieť k ochrane médií pred politickým tlakom. TASR o tom informoval hovorca strany Ondrej Šprlák. SaS argumentuje aktuálnou situáciou v krajine, hovorí o ohrození slobody tlače.



"Ak nepomenujeme konkrétne riziká, hrozí, že nezávislé a slobodné spravodajstvo na Slovensku skončí," obáva sa predseda liberálov Branislav Gröhling. Skonštatoval, že útoky na médiá a novinárov, bojkotovanie televíznych diskusií, obmedzovanie slobody médií vytvárajú ďalší nepokoj a priestor na zhoršenie situácie a rozdelenie spoločnosti. "Aj preto pripravujeme zákon, ktorý by zabraňoval verejným orgánom, aby vyvíjali nátlak na vedenie médií a novinárov. Išlo by o ochranu médií pred politickými tlakmi, ktorých sme svedkami," ozrejmil.



Člen SaS René Parák sa rovnako obáva cenzúry médií. Poukázal na vládne zmeny v telerozhlase. "Do toho vláda tlačí aj na súkromné televízie a chce priamo zasahovať do politických diskusií," tvrdí. Považuje za nevyhnutné, aby opozícia aj spoločnosť vyjadrili podporu kritickým novinárom a médiám, ktoré sú vystavené "existenčným a ekonomickým tlakom".