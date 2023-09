SaS chce psychológa pre všetky školy, vrátane materských

Bratislava 13. septembra (TASR) - Psychológa pre všetky školy, vrátane materských či kabinety duševnej pohody pre žiakov aj učiteľov by chcela do škôl zaviesť strana SaS v prípade volebného úspechu. Opatrenia na podporu duševného zdravia predstavila na stredajšej tlačovej besede.



"Prítomnosť duševnej nepohody u žiakov spôsobuje naozaj veľmi širokú škálu rôznych dopadov," povedal podpredseda SaS Branislav Gröhling. Ide podľa jeho slov o horší prospech, záškoláctvo, sebapoškodzovanie, únavu, problémy v kolektíve a nízke sebavedomie.



Strana má v pláne zaviesť v školách kabinety duševnej pohody. Majú byť určené nielen pre žiakov, ale aj pre učiteľov, špeciálnych pedagógov a ostatných odborných zamestnancov školy. Kabinety by boli najprv predstavené v národnom projekte, kde budú zapojené materské, základné, stredné a špeciálne školy.



Súčasťou volebného programu je vytvoriť bezpečný priestor pre žiakov v podobe relaxačnej a multi-senzorickej miestnosti. Zároveň chce SaS zaradiť do merania kvality školy duševnú pohodu, takzvaný wellbeing žiakov, pedagógov a odborných zamestnancov. Jedno z opatrení je vytvorenie anonymných psychologických centier v rámci školských klubov detí.