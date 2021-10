SaS chce viac slobody pre očkovaných, navrhuje zmeny v COVID automate

Bratislava 27. októbra (TASR) - SaS žiada väčšiu slobodu pre očkovaných proti ochoreniu COVID-19, navrhuje zmeny v COVID automate. Aj v čiernych okresoch je podľa predsedníčky parlamentného zdravotníckeho výboru Jany Bittó Cigánikovej (SaS) možná väčšia sloboda. Dodala, že situácia síce nie je ideálna, no pri očkovaných, ľuďoch po prekonaní ochorenia COVID-19 či pri testovaných je nižšie epidemiologické riziko.



SaS navrhuje, aby sa umožnil vstup zaočkovaným zákazníkom do prevádzky, ktorej majiteľ je rovnako zaočkovaný. A to aj v čiernych okresoch. Rovnako strana mieni, aby boli ľudia po prekonaní ochorenia COVID-19 vnímaní na rovnakej úrovni ako zaočkovaní, aby požívali rovnaké slobody, pretože majú protilátky a teda predstavujú rovnako nižšie epidemiologické riziko.



"Nie je naším cieľom deliť ľudí alebo nebodaj niekoho trestať. To v žiadnom prípade. Žiadame čo najväčšiu slobodu pre ľudí na základe dokázateľne nižšieho epidemiologického rizika," uviedla Bittó Cigániková na stredajšej tlačovej konferencii s tým, že ak sa budeme všetci správať zodpovedne, budeme pri nižšom riziku maximálne slobodní, a to aj v čiernych okresoch. Tvrdí, že o návrhoch diskutovala s odborníkmi a je zhoda na potrebe zmien. Hovorí, že je to najmä otázka nastavenia procesov, napríklad pri kontrole zaočkovanosti v prevádzkach, aby to nebolo komplikované.



Sulík rovnako uviedol, že návrhy konzultovali aj s Ministerstvom zdravotníctva (MZ) SR a hovorili o nich aj na koaličnej rade. Nemá pocit, že by v koalícii bol voči tomu veľký odpor, no diskusia podľa jeho slov pokračuje. "Ak je niekto zaočkovaný, tak má mať slobodu," poznamenal s tým, že riziko smrti či hospitalizácie je pri očkovaných ľuďoch výrazne nižšie.



Strana Za ľudí reagovala tým, že aktuálna vlna pandémie nového koronavírusu je "pandémiou neočkovaných". Aj preto podľa vlastných slov na koaličnej rade presadzovala, aby zaočkovaní ani v čiernych okresoch nemuseli byť obmedzovaní. "A to aj v prípade návštev prevádzok," uviedlo pre TASR tlačové oddelenie strany. Za kľúčové pre Slovensko označila strana zvládnutie náporu pandémie aj po ekonomickej stránke. "Preto ďalšie obmedzenia nepodporíme."