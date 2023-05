SaS chce zaviesť opatrovací príspevok pre deti po onkologickej liečbe

Bratislava 5. mája (TASR) - Opozičná SaS navrhuje zaviesť príspevok na opatrovanie u detí po onkologickej liečbe. Chce tak zlepšiť podporu rodín, ktorých dieťa trpí týmto ochorením. Zabezpečiť by to mala novela zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorú strana predkladá na rokovanie parlamentu.



"Prichádzame s novelou, ktorá zavádza automatický nárok detí po aktívnej onkologickej liečbe na príspevok na opatrovanie. Zavádza tento nárok až po dobu 12 mesiacov od ukončenia aktívnej liečby," uviedol poslanec Národnej rady SR za SaS Tomáš Lehotský. Ozrejmil, že o nároku i dĺžke by síce rozhodoval posudkový lekár, ale bol by viazaný odporúčaním ošetrujúceho lekára.



Poukázal na to, že rodičia aj po ukončení liečby často musia s dieťaťom chodiť na vyšetrenia či rehabilitácie. Okrem toho s ním musia aj veľakrát ostať doma, pretože nemôže navštevovať školu či škôlku. "Dieťa niekoľko mesiacov po ukončení liečby ani nie je schopné nastúpiť do kolektívu a keď sa nám podarí ho tam dostať, často z neho vypadáva pre časté infekcie," potvrdila Tatiana Speváková, detská lekárka a členka rady pre záchranu zdravotníctva, ktorú zriadila SaS.



Lehotský podotkol, že pre rodiča je preto náročné zvládať zamestnanie, obzvlášť v prípade rodiča samoživiteľa. "Príjem sa znižuje a výdavky takýchto rodín sa zvyšujú," skonštatoval. Speváková poukázala na to, že rodinám v takých prípadoch pomáhajú najmä mimovládne organizácie.