SaS chce žiadať, aby premiér stiahol návrh k zmene Ústavy SR

Bratislava 5. februára (TASR) - Opozičná strana SaS iniciuje hromadnú pripomienku k návrhu zmeny Ústavy SR premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Avizuje, že bude žiadať, aby ho predseda vlády stiahol. Upozorňuje na to, že návrh spochybňuje nadriadenosť európskeho práva a popiera tak základ fungovania Európskej únie (EÚ). Zámer považuje za krok smerujúci k vystúpeniu Slovenska z EÚ. Informovali o tom poslanci Národnej rady (NR) SR za SaS na stredajšej tlačovej konferencii.



"Kľúčové v tomto momente je žiadať stiahnutie celého návrhu. Je absurdné, že v čase, keď tu čelíme tisíckam výpovedí lekárov, keď nevieme vyriešiť bezpečnosť na Slovensku, tak riešime vymyslené témy dvoch pohlaví a popritom ešte návrh, ktorý naozaj ide proti členstvu v EÚ. Takže my kľúčovo budeme žiadať, aby bol návrh stiahnutý," povedala poslankyňa Mária Kolíková (SaS).



Poslanci za SaS si myslia, že premiérov návrh na zmenu ústavy je jeho snahou prekryť problémy na Slovensku a problémy vo fungovaní vládnej koalície. Kritizovali aj ďalšie kroky koalície týkajúce sa zahraničnej politiky SR. Kolíková vyzvala prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby jasne deklaroval, že SR patrí do EÚ a vyhranil sa voči krokom koalície spochybňujúcim členstvo Slovenska v Únii.



Predseda vlády predstavil koncom januára návrh konceptu zmeny Ústavy SR. Zakotviť sa v nej má napríklad uznanie len pohlaví muž a žena či zmena pohlavia len zo závažných dôvodov. Deti by podľa zmenenej ústavy mohli adoptovať len manželia, prípadne pozostalí po rodičovi či opatrovateľovi dieťaťa. Návrh hovorí aj o tom, že štátne výchovno-vzdelávacie programy musia rešpektovať ústavu a v kultúrno-etických a hodnotových otázkach pred ňou nebudú mať prednosť právne záväzky EÚ či medzinárodné pakty. Fico deklaroval, že návrh nie je nemenný a o prípadných návrhoch zmien je otvorený rokovať.