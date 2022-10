Bratislava 17. októbra (TASR) – Opozičná strana SaS chce zlepšiť postavenie LGBTI komunity. Okrem iného chce presadiť zavedenie partnerského spolužitia na základe notárskej zápisnice, bezpodielového spoluvlastníctva spolužijúcich partnerov či zaradenie partnerov medzi blízke osoby a sprístupnenie zdravotnej dokumentácie. V pondelok o tom informoval poslanec Národnej rady SR Ondrej Dostál (SaS) s tým, že o partnerskom spolužití by malo plénum rokovať na októbrovej schôdzi.



Ozrejmil, že navrhujú vytvoriť inštitút partnerského spolužitia. Odmietol, že by išlo o zavedenie manželstva párov rovnakého pohlavia. "Je to iba úprava niektorých majetkových práv a niektorých životných situácií," zdôraznil. Tie chce SaS zlepšiť, aby neboli páry rovnakého pohlavia znevýhodnené voči párom žijúcim v manželskom zväzku.



Cieľom je podľa neho potvrdiť vzájomný vzťah dvoch fyzických osôb vo vzťahu k štátu a tretím osobám. "Týka sa to nielen párov rovnakého pohlavia, ale aj odlišného, ktorí z nejakého dôvodu nechcú vstúpiť do manželstva," doplnil Dostál. Poslanci by sa mali návrhom zaoberať na októbrovej schôdzi. "Nejaké bilaterálne rokovania sa už konajú medzi jednotlivými poslancami," spresnila poslankyňa Vladimíra Marcinková (SaS).