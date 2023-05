SaS: Členstvo Slovenska v EÚ je mimoriadne prínosné a prospešné

Bratislava 1. mája (TASR) - Členstvo Slovenska v Európskej únii (EÚ) je v kontexte udalostí, ktoré sa vo svete dejú, mimoriadne prínosné a prospešné. Uviedla to v pondelok opozičná strana SaS pri príležitosti 19. výročia vstupu Slovenska do EÚ.



"Vstup Slovenskej republiky do Európskej únie považujem za najdôležitejší míľnik našej novodobej histórie. Pre všetkých, ktorí sa narodili ešte počas komunizmu, predstavoval vstup do EÚ pocit slobody a otvorenosti," skonštatoval predseda strany Richard Sulík.



Podotkol, že k tomuto spoločenstvu možno mať viacero výhrad, no v kľúčových momentoch konáme jednotne a spoločne. "Aj z toho dôvodu je Slovensko na správnej strane, ktorá ponúka našim občanom nádej na lepšiu a úspešnú budúcnosť," doplnil.



Predseda Bratislavského samosprávneho kraja a člen republikovej rady SaS Juraj Droba v tejto súvislosti pripomenul, že cesta do EÚ "nebola jednoduchá". "Slovensko v deväťdesiatych rokoch zápasilo o demokraciu a charakter štátu. O to viac si vážime, že sme už skoro dve dekády členom EÚ, aj keď nie s každým jej krokom súhlasíme. Ale aj o tom je členstvo v širokom spoločenstve demokratických krajín," dodal.



Na Slovensku si pripomíname Deň pristúpenia Slovenskej republiky k EÚ od roku 2011. Do 15-člennej EÚ vstúpilo 1. mája 2004 v rámci jej dovtedy najväčšieho rozširovanie desať nových krajín. Okrem Slovenska aj Cyprus, Česko, Estónsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Malta, Poľsko a Slovinsko.