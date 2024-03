SaS: Členstvo v NATO je aj po rokoch základným pilierom bezpečnosti

Bratislava 29. marca (TASR) - Členstvo v Severoatlantickej aliancii (NATO) je pre Slovensko aj po rokoch základným pilierom bezpečnosti. Strana SaS to uviedla pri príležitosti piatkového 20. výročia vstupu SR do Aliancie. Strana deklaruje, že akékoľvek snahy o spochybňovanie, respektíve vystúpenie z NATO bude naďalej odmietať. TASR o tom informoval hovorca SaS Ondrej Šprlák.



"NATO je pre nás základným pilierom bezpečnosti. Potvrdila to aj neprijateľná agresia Ruska na Ukrajine. Hoci sa nás vojna dotýka na východnej hranici, vďaka dáždniku NATO a princípu jeden za všetkých, všetci za jedného sme v bezpečí," skonštatoval predseda strany a poslanec Národnej rady (NR) SR Branislav Gröhling.



Útoky vládnych predstaviteľov na spojencov a podkopávanie dôvery v Alianciu označil líder SaS za nezodpovedné. "Žiadna iná alternatíva pre Slovensko totiž neexistuje. Členstvo v NATO, ako aj bezpečnosť, ktorú nám poskytuje, musíme preto absolútne chrániť," dodal.



Poslanec NR SR Juraj Krúpa považuje rozhodnutie vstúpiť do NATO za nielen správne, ale aj prezieravé. "Sme hrdými členmi elitného klubu, ktorý nám poskytuje záruky bezpečnosti. Tomu vďačíme za mier a stabilitu, ktoré sú predpokladom sociálneho a ekonomického rozvoja," zhodnotil.