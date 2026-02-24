< sekcia Slovensko
SaS deklaruje, že Slováci stoja na strane Ukrajiny
Juraj Krúpa (SaS) v tejto súvislosti poukázal na teror zo strany Ruska.
Autor TASR
Bratislava 24. februára (TASR) - Ruská agresia voči Ukrajine priniesla nivočenie a teror. Zdôraznili to politici z opozičnej strany SaS na utorkovej tlačovej konferencii k štvrtému výročiu začiatku vojny na Ukrajine. Upozornili pritom na to, že Slováci stoja na strane Ukrajiny. Zároveň opätovne kritizovali viaceré kroky premiéra Roberta Fica (Smer-SD) v tejto veci.
„Slovensko, to nie je len Robert Fico. Slovensko sme aj my, ktorým naozaj záleží na tom, aby naši susedia vedeli, že sú pre nás dôležití, že za nimi stojíme a že si želáme víťazstvo Ukrajiny v tejto krvavej a odpornej vojne, ktorú proti nim vedie Vladimir Putin,“ skonštatovala poslankyňa Národnej rady SR Vladimíra Marcinková (SaS).
Aj poslanec Juraj Krúpa (SaS) v tejto súvislosti poukázal na teror zo strany Ruska. „To, čo vidíme na Ukrajine, je tá odporná tvár ruského imperializmu,“ podotkol. Ocenil takisto všetkých ľudí, ktorí Ukrajine a jej obyvateľom pomáhajú.
Vojna na Ukrajine sa naplno začala 24. februára 2022, keď ruský prezident Putin oznámil začiatok „špeciálnej vojenskej operácie“ proti Ukrajine. Vojna medzi Ukrajinou a Ruskom je najväčším ozbrojeným konfliktom v Európe od druhej svetovej vojny. Európska únia, NATO a Spojené štáty a ďalšie krajiny v reakcii na ruský vpád na Ukrajinu uvalili na Rusko rozsiahle sankcie a začali Kyjevu poskytovať vojenskú, finančnú a humanitárnu pomoc. Rokovania o prímerí v roku 2025 obnovili Spojené štáty americké. Zatiaľ však neviedli k zastaveniu bojov a útokov.
