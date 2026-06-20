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SaS: Diaľnica na Zemplín musí byť súčasť programového vyhlásenia vlády
Na tlačovej konferencii pred obecným úradom vo Vyšnom Nemeckom v okrese Sobrance to oznámil predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling.
Autor TASR
Vyšné Nemecké 20. júna (TASR) - Diaľnica na Zemplín musí byť súčasťou budúceho programového vyhlásenia vlády. Na tlačovej konferencii pred obecným úradom vo Vyšnom Nemeckom v okrese Sobrance to oznámil predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling.
„Toto bude naša priorita, ak dostaneme mandát, toto budeme presadzovať vo vláde, pretože je to dôležité pre tento región. Nie je možné, aby cesta sem trvala niekoľko hodín, nie je možné, aby všetci boli odkázaní na tú infraštruktúru, ktorá tu je,“ skonštatoval predseda SaS. Zároveň obvinil súčasných predstaviteľov vládnej koalície, ktorí pochádzajú z východného Slovenska, že pre tento región nespravili vôbec nič. „Tento región potrebuje cesty, diaľnice, aby tu prišli investori a zamestnávatelia, čo znamená viac pracovných miest a vyššie príjmy,“ skonštatoval
Expert SaS na dopravu Peter Báthory pripomenul, že prvé uznesenie týkajúce sa výstavby diaľnice na Zemplín si vláda Roberta Fica (Smer-SD) schválila ešte v roku 2007 v Sobranciach a neskôr v rokoch 2012 a 2016 padli aj konkrétne termíny výstavby. „Teraz je rok 2026 a za 20 rokov nedokázali s touto diaľnicou pohnúť. Výstavbe diaľnice na Zemplín sa venujem 6,5 roka a ak sa po voľbách zmenia pomery, garantujem, že urobíme všetko pre to, aby sme tú diaľnicu do tohto kúta Slovenska dotiahli. Máme pred sebou veľa práce, infraštruktúra nie je len diaľnica na Zemplín, máme tu aj R4, potrebujeme dobudovať spodné prepojenie R2 a nastaviť úplne novú reformu dopravy a systémové financovanie. Nemôžeme si dovoliť stavať tak draho, ako staviame teraz,“ upozornil Báthory.
Strana zároveň avizovala, že počas najbližšieho mesiaca chcú navštíviť 251 miest a obcí naprieč všetkými ôsmimi krajmi Slovenska s cieľom rozprávať sa s ľuďmi o ich problémoch a riešeniach, ktoré SaS predkladá.
„Toto bude naša priorita, ak dostaneme mandát, toto budeme presadzovať vo vláde, pretože je to dôležité pre tento región. Nie je možné, aby cesta sem trvala niekoľko hodín, nie je možné, aby všetci boli odkázaní na tú infraštruktúru, ktorá tu je,“ skonštatoval predseda SaS. Zároveň obvinil súčasných predstaviteľov vládnej koalície, ktorí pochádzajú z východného Slovenska, že pre tento región nespravili vôbec nič. „Tento región potrebuje cesty, diaľnice, aby tu prišli investori a zamestnávatelia, čo znamená viac pracovných miest a vyššie príjmy,“ skonštatoval
Expert SaS na dopravu Peter Báthory pripomenul, že prvé uznesenie týkajúce sa výstavby diaľnice na Zemplín si vláda Roberta Fica (Smer-SD) schválila ešte v roku 2007 v Sobranciach a neskôr v rokoch 2012 a 2016 padli aj konkrétne termíny výstavby. „Teraz je rok 2026 a za 20 rokov nedokázali s touto diaľnicou pohnúť. Výstavbe diaľnice na Zemplín sa venujem 6,5 roka a ak sa po voľbách zmenia pomery, garantujem, že urobíme všetko pre to, aby sme tú diaľnicu do tohto kúta Slovenska dotiahli. Máme pred sebou veľa práce, infraštruktúra nie je len diaľnica na Zemplín, máme tu aj R4, potrebujeme dobudovať spodné prepojenie R2 a nastaviť úplne novú reformu dopravy a systémové financovanie. Nemôžeme si dovoliť stavať tak draho, ako staviame teraz,“ upozornil Báthory.
Strana zároveň avizovala, že počas najbližšieho mesiaca chcú navštíviť 251 miest a obcí naprieč všetkými ôsmimi krajmi Slovenska s cieľom rozprávať sa s ľuďmi o ich problémoch a riešeniach, ktoré SaS predkladá.