SaS ešte rokuje o mene nového šéfa ÚŠP, favoritmi sú Lipšic a Kysel

Na archívnej snímke kandidát na špeciálneho prokurátora, advokát a exminister spravodlivosti Daniel Lipšic počas vypočutia pred Ústavnoprávnym výborom NR SR 1. februára 2021 v Bratislave. Foto: TASR – Jakub Kotian

Bratislava 5. februára (TASR) - Poslanecký klub SaS rokuje o mene nového špeciálneho prokurátora. Medzi favoritmi sú advokát Daniel Lipšic a prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Peter Kysel. Pre TASR to pripustila predsedníčka klubu SaS Anna Zemanová. Podľa informácií TASR sa uvažuje, že by sa mohla voľba konať už v piatok popoludní. Zemanová to potvrdila s tým, že by mohli popoludní ukončiť aktuálnu schôdzu, a teda aj voliť špeciálneho prokurátora.povedala Zemanová pre TASR. Konkrétne mená favoritov hovoriť nechcela.pripustila s tým, že kolegovia z SaS však ešte mali nejaké otázky.Na otázku, či pri advokátovi a exministrovi Lipšicovi nepovažuje za prekážku jeho politickú minulosť a to, že by ho časť verejnosti nemusela vnímať ako nestranného, odpovedala, že v tom nevidí prekážky.poznamenala. Poukázala na to, že všetci uchádzači prešli verejným vypočutím.dodala.Doplnila, že koalícia ďalej rokuje, ale vyzerá to tak, že by už v piatok mohli ukončiť aktuálnu 23. schôdzu NR SR. Zemanová ozrejmila, že im ostáva už len niekoľko neprerokovaných bodov, preto by mohli schôdzu ukončiť, aby poslanci nemuseli cestovať opäť budúci týždeň aj vzhľadom na aktuálnu situáciu.Pre TASR túto možnosť potvrdil aj podpredseda NR SR Juraj Šeliga (Za ľudí). Podľa jeho slov je návrh, aby v piatok ukončili schôdzu vzhľadom na jej program a pandemickú situáciu.uviedol.Parlament má voliť špeciálneho prokurátora v závere aktuálnej schôdze. V úvode tohto týždňa štyroch kandidátov vypočúval parlamentný ústavnoprávny výbor. O post šéfa ÚŠP sa uchádzajú okrem Lipšica a Kysela aj dvaja ďalší prokurátori ÚŠP Ján Šanta a Vasiľ Špirko.