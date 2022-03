SaS: GP by sa mala začať zaoberať rozpustením strán ĽSNS a Republika

Bratislava 16. marca (TASR) - Generálna prokuratúra (GP) SR by sa mala začať čím skôr zaoberať návrhom na rozpustenie strany ĽSNS a mimoparlamentného hnutia Republika. Žiada to strana SaS. Dôvodom sú podľa strany ich medializované prepojenia na ruských špiónov a možné financovanie z Ruska.



"Prezentované dôkazy orgánov činných v trestnom konaní v súvislosti s ruskými špiónmi na Slovensku jednoznačne smerujú k podozreniu, že ĽSNS je financovaná z Ruska. Navyše všetko nasvedčuje tomu, že prepojenie na ruských špiónov môže byť oveľa väčšie a týkať sa aj strany Republika. Činnosť obidvoch strán je tak v priamom rozpore s Ústavou SR, a preto je najvyšší čas začať sa zaoberať ich rozpustením," skonštatoval v stanovisku strany poslanec Národnej rady (NR) SR Miroslav Žiak (SaS).



Predstavitelia oboch strán by mali byť podľa SaS ignorovaní aj v médiách. "Nemôže nám byť jasné, aké názory prezentujú jednotliví politici ĽSNS a Republiky - či sú to ich osobné názory alebo o ide názory, za ktoré majú zaplatené z Ruska. Médiá by sa mali vyvarovať akejkoľvek príležitosť ponúknuť týmto osobám akýkoľvek priestor," doplnil člen Výboru NR SR pre kultúru a médiá Roman Foltin (SaS).



Polícia v súvislosti s vyšetrovaním vyzvedačstva a korupcie prepojenej s Ruskou federáciou zadržala niekoľko osôb. Medzi nimi bol aj Jozef M., ktorý mal pracovať ako asistent poslanca NR SR Miroslava Suju (nezaradený). Ten kandidoval za ĽSNS, aktuálne pôsobí v Republike. Jozefa M. polícia neobvinila a prepustila ho na slobodu.