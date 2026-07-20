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SaS i Hnutie Slovensko kritizujú vládu pre správu EK
EK v piatok (17. 7.) zverejnila výročnú správu o stave právneho štátu. Skonštatovala v nej, že Slovensko dosiahlo pokrok v niektorých oblastiach justície.
Autor TASR
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Bratislava 20. júla (TASR) - Opozičné SaS i Hnutie Slovensko kritizujú vládu v súvislosti so správou Európskej komisie (EK) o stave právneho štátu. Podľa Hnutia Slovensko spravila súčasná vláda zo SR „atrapu“ právneho štátu, podľa SaS je správa výkrikom zo strany EK, že bez nápravy je reálna hrozba pozastavenia eurofondov. Vyplýva to z ich vyjadrení.
„Boj proti korupcii, najmä pokiaľ ide o najvyššie miesta, je na Slovensku v totálnom rozklade a je dokonca ešte horší ako v roku 2025. Dôvody tohto stavu sú Európskej komisii zrejmé a sú nimi zrušenie špeciálnej prokuratúry, Národnej kriminálnej agentúry a prijatie viacerých noviel Trestného zákona a Trestného poriadku, ktoré v konečnom dôsledku oslabili vyšetrovanie trestných činov a boj proti korupcii,“ skonštatovalo Hnutie Slovensko.
Zároveň si myslí, že správa by obsahovala oveľa viac odporúčaní a úloh pre vládu, keby nedošlo napríklad k zamedzeniu rušenia Úradu na ochranu oznamovateľov či zrušeniu zákonov týkajúcich sa slobody informácií, občianskych združení a neziskových organizácií. „Vyjadrenie vlády Roberta Fica (Smer-SD), že správa Európskej komisie je pre terajšiu vládu vlastne pozitívna, lebo neobsahuje pre ňu viac odporúčaní a úloh ako v roku 2025, je hrubé zavádzanie,“ poznamenal Milan Vetrák z Hnutia Slovensko.
SaS vníma ako vážny problém konštatovanie EK, že boj proti korupcii na Slovensku sa nezlepšuje. „Korupcia rozožiera štát, dôveru ľudí, že tu platí zákon a že spravodlivé zákony sú tu rovnaké pre každého. A naozaj, táto vláda nám pripomína každý deň, že to vidí úplne inak. Tu sa prispôsobuje legislatíva trestne stíhaným osobám. Trestná politika je na prospech páchateľov trestnej činnosti. A toto je zrejmé zo správy o právnom štáte zo strany Európskej komisie,“ skonštatovala poslankyňa Národnej rady SR za SaS Mária Kolíková. Poukázala aj na to, že sa na Slovensku znižuje úroveň ochrany nezávislosti médií.
„Táto správa je naozaj výkrikom zo strany Európskej komisie, že keď tu nebude náprava, môže sa stať to, že budú pozastavené eurofondy pre Slovensko. Ale tu nejde, samozrejme, len o tie eurofondy, ale tu ide o to, aby sme tu mali právny štát, kde máme dôveru v štát, že nás chráni všetkých, že sa stará o naše bezpečie,“ dodala.
EK v piatok (17. 7.) zverejnila výročnú správu o stave právneho štátu. Skonštatovala v nej, že Slovensko dosiahlo pokrok v niektorých oblastiach justície. Zároveň upozornila na pretrvávajúce nedostatky v boji proti korupcii, v transparentnosti legislatívneho procesu či ochrane novinárov a nezávislosti verejnoprávnych médií.
Vláda SR berie na vedomie správu EK o stave právneho štátu. Víta, že pozitívne zhodnotila plnenie viacerých odporúčaní z minuloročnej správy a konštatovala pokrok vo viacerých oblastiach. Kabinet deklaruje, že sa bude zaoberať nájdenými nedostatkami a je pripravený prijať opatrenia na ich odstránenie. Odmieta však hodnotenie EK vo veci stíhania korupcie na vysokej úrovni. Myslí si, že správa je v tejto oblasti tendenčná a neobjektívna.
Ministerstvo spravodlivosti SR víta, že Slovenská republika nedostala v tohtoročnej správe Európskej komisie o stave právneho štátu žiadne nové odporúčania. Existujúce odporúčania sú podľa neho takými, ktoré dostala ešte predchádzajúca vláda.
„Boj proti korupcii, najmä pokiaľ ide o najvyššie miesta, je na Slovensku v totálnom rozklade a je dokonca ešte horší ako v roku 2025. Dôvody tohto stavu sú Európskej komisii zrejmé a sú nimi zrušenie špeciálnej prokuratúry, Národnej kriminálnej agentúry a prijatie viacerých noviel Trestného zákona a Trestného poriadku, ktoré v konečnom dôsledku oslabili vyšetrovanie trestných činov a boj proti korupcii,“ skonštatovalo Hnutie Slovensko.
Zároveň si myslí, že správa by obsahovala oveľa viac odporúčaní a úloh pre vládu, keby nedošlo napríklad k zamedzeniu rušenia Úradu na ochranu oznamovateľov či zrušeniu zákonov týkajúcich sa slobody informácií, občianskych združení a neziskových organizácií. „Vyjadrenie vlády Roberta Fica (Smer-SD), že správa Európskej komisie je pre terajšiu vládu vlastne pozitívna, lebo neobsahuje pre ňu viac odporúčaní a úloh ako v roku 2025, je hrubé zavádzanie,“ poznamenal Milan Vetrák z Hnutia Slovensko.
SaS vníma ako vážny problém konštatovanie EK, že boj proti korupcii na Slovensku sa nezlepšuje. „Korupcia rozožiera štát, dôveru ľudí, že tu platí zákon a že spravodlivé zákony sú tu rovnaké pre každého. A naozaj, táto vláda nám pripomína každý deň, že to vidí úplne inak. Tu sa prispôsobuje legislatíva trestne stíhaným osobám. Trestná politika je na prospech páchateľov trestnej činnosti. A toto je zrejmé zo správy o právnom štáte zo strany Európskej komisie,“ skonštatovala poslankyňa Národnej rady SR za SaS Mária Kolíková. Poukázala aj na to, že sa na Slovensku znižuje úroveň ochrany nezávislosti médií.
„Táto správa je naozaj výkrikom zo strany Európskej komisie, že keď tu nebude náprava, môže sa stať to, že budú pozastavené eurofondy pre Slovensko. Ale tu nejde, samozrejme, len o tie eurofondy, ale tu ide o to, aby sme tu mali právny štát, kde máme dôveru v štát, že nás chráni všetkých, že sa stará o naše bezpečie,“ dodala.
EK v piatok (17. 7.) zverejnila výročnú správu o stave právneho štátu. Skonštatovala v nej, že Slovensko dosiahlo pokrok v niektorých oblastiach justície. Zároveň upozornila na pretrvávajúce nedostatky v boji proti korupcii, v transparentnosti legislatívneho procesu či ochrane novinárov a nezávislosti verejnoprávnych médií.
Vláda SR berie na vedomie správu EK o stave právneho štátu. Víta, že pozitívne zhodnotila plnenie viacerých odporúčaní z minuloročnej správy a konštatovala pokrok vo viacerých oblastiach. Kabinet deklaruje, že sa bude zaoberať nájdenými nedostatkami a je pripravený prijať opatrenia na ich odstránenie. Odmieta však hodnotenie EK vo veci stíhania korupcie na vysokej úrovni. Myslí si, že správa je v tejto oblasti tendenčná a neobjektívna.
Ministerstvo spravodlivosti SR víta, že Slovenská republika nedostala v tohtoročnej správe Európskej komisie o stave právneho štátu žiadne nové odporúčania. Existujúce odporúčania sú podľa neho takými, ktoré dostala ešte predchádzajúca vláda.