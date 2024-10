SaS: Jazykový zákon z dielne rezortu kultúry je nezmysel

Bratislava 16. októbra (TASR) - Jazykový zákon z dielne Ministerstva kultúry SR je podľa opozičnej SaS nezmyslom a zámer zaviesť pokuty za nepoužívanie kodifikovanej slovenčiny pre právnické aj fyzické osoby nepodporuje. Zákon je podľa strany namierený proti maďarskej menšine a Slovensko vracia do 90. rokov. Predstavitelia SaS to vyhlásili v stredu na tlačovej konferencii.



"Tento nacionalistický nadutý zákon obmedzoval a stále obmedzuje v mnohých prípadoch práva občanov Slovenskej republiky slobodne šíriť a prijímať informácie vo svojom jazyku a zasahuje aj do slobody ich podnikania," vyhlásil René Parák zo SaS.



Ku kritike zámeru sa pridal aj predseda strany Maďarské fórum, s ktorou SaS vytvorila platformu Pravicový blok, Zsolt Simon. Navrhovaná úprava je podľa neho zámerom celej vlády, nielen ministerstva kultúry, a zmena stupňuje napätie medzi komunitami.



Ministerstvo kultúry SR pred niekoľkými dňami informovalo, že zákon o štátnom jazyku je potrebné novelizovať. Cieľom by malo byť upevnenie postavenia štátneho jazyka či zabezpečiť účinný štátny dohľad.