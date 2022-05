SaS: Je namieste sa rozprávať o prínose Sme rodina v koalícii

Bratislava 4. mája (TASR) – Je namieste sa rozprávať o tom, aký prínos má hnutie Sme rodina v koalícii. Vyhlásila to predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová v stredu po hlasovaní o žiadosti Generálnej prokuratúry (GP) SR na vzatie poslanca Roberta Fica (Smer-SD) do väzby. Poslankyňa SaS Jana Bittó Cigániková si myslí, že Sme rodina nemá byť v koalícii.



Stredajšie hlasovanie bude podľa Zemanovej predmetom diskusie medzi koaličnými lídrami. Skonštatovala, že sa budú rozprávať o tom, či táto koalícia ešte dáva zmysel. Osobne si myslí, že je čas hovoriť o tom, že by sa s hnutím Sme rodina "rozlúčili". "Ja si myslím, že Sme rodina nemá byť v koalícii, že nie je prínosom," zdôraznila Bittó Cigániková.



Zemanová sa zároveň pýtala lídra OĽANO Igora Matoviča, aké "takzvané osobnosti" dal na svoju kandidátku, keď sľúbil očistu od korupcie a teraz jeho poslanci "zlyhali v rozhodujúcej chvíli". "Takto to vyzerá, keď na kandidátku dávate niekoho, kto ide práve okolo," dodala Bittó Cigániková, podľa ktorej dve poslankyne OĽANO, ktoré nepodporili vydanie Fica, spravili z Matoviča a OĽANO "paródiu na boj proti korupcii".



Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredajšom hlasovaní neodsúhlasili žiadosť GP SR o vydanie súhlasu na vzatie Fica do väzby. Z prítomných 150 poslancov hlasovalo za jeho vydanie 74, proti bolo 49, zdržalo sa 19 a nehlasovalo osem poslancov.