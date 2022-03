SaS je pri úvahách o nadnárodných kandidátkach pre voľby EÚ zdržanlivá

Bratislava 19. marca (TASR) - Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus (SaS) vníma a rešpektuje, že časť občanov Európskej únie (EÚ) očakáva možnosť priamych volieb európskych politických strán. Pri úvahách o tzv. nadnárodných kandidátkach je SaS zdržanlivá.



"Úvahy o tzv. nadnárodných kandidátkach sa aj vzhľadom na výrazne rozdielnu mieru etablovanosti tzv. európskych politických rodín v rôznych členských štátoch EÚ spájajú o. i. s obavami o narušenie parity v zastúpení členských štátov v Európskom parlamente," reagoval pre TASR Klus. Aj preto si nevie predstaviť, že by boli využité už vo voľbách v roku 2024.



O zavedení nadnárodných zoznamov hovoril nedávno taliansky europoslanec a predseda Únie európskych federalistov (UEF) Sandro Gozi pri príležitosti plenárneho zasadnutia Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) v Štrasburgu. Odvolával sa na očakávania občanov EÚ.



Strana SaS ich vníma. Pripomína však, že členské štáty majú zásadne rozdielne politické, volebné a tým pádom aj stranícke systémy. "Preto si dovoľujem skonštatovať, že medzi požiadavkami občanov z CoFoE sa určite nájdu aj realizovateľnejšie, ako je táto. Keďže sme ale pred začiatkom CoFoE sľúbili, že hlas ľudu, bude hlasom božím, je teraz našou povinnosťou hľadať spôsoby, ako to prípadne realizovať," doplnil Klus.



Návrh týkajúci sa zmeny pravidiel pre kandidačné listiny v eurovoľbách očakáva zo strany Európskeho parlamentu v máji. "Skutočne komplexnú diskusiu očakávam až potom. Dovtedy verím, že pokročíme aj v zmenách na národnej úrovni pokiaľ ide o voľby do EP v roku 2024, pričom tá najzásadnejšie predpokladá ich zlúčenie s druhým kolom prezidentských volieb," poznamenal.



V opačnom prípade sa Klus obáva, že nás čaká nový rekord v neúčasti. "Nakoľko by to boli štvrté voľby v priebehu štvrťroka," dodal.