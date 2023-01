SaS je pripravená rokovať o zmene termínu volieb, podporila by aj jún

Bratislava 29. januára (TASR) - Strana SaS je pripravená na rokovania o zmene termínu predčasných parlamentných volieb. Na iniciovanie rokovaní vyzýva predsedu parlamentu a Sme rodina Borisa Kollára. SaS odmietla slová Kollára, že si septembrový termín praje šéf strany Richard Sulík. Ak by sa partneri dohodli na júnovom termíne, SaS s tým bude súhlasiť.



"My rešpektujeme dohodu, ktorá vznikla na úrovni bývalých koaličných partnerov. Termín 30. september bol kompromisom, s ktorým súhlasila aj pani prezidentka a všetci partneri. Preto budeme hlasovať za septembrový termín. Ak však vznikne dohoda všetkých partnerov na júnovom termíne, budeme s takouto dohodou súhlasiť," uviedol v stanovisku SaS Sulík. Dodal, že Kollár najskôr súhlasil so septembrovým termínom.