SaS je pripravená rokovať, upozorňuje na riešenie sporov v OĽANO

Bratislava 11. januára (TASR) - Opozičná strana SaS je pripravená rokovať o všetkých alternatívach, ktoré vyvedú Slovensko z aktuálneho chaosu. Zároveň strana tvrdí, že v tejto chvíli nevie, s kým rokovať. Upozorňuje na interné spory v OĽANO. Ak chce dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽANO) rokovať, SaS chce mať istotu, že rokuje s lídrom najsilnejšieho hnutia so stabilnou podporou.



"Tak ako Igor Matovič rozložil celú vládu, rozkladá aj hnutie OĽANO. Všetky diskusie sú preto momentálne v rovine fantazírovania, pokiaľ si OĽANO nevyrieši svoje interné spory a rozkol medzi Igorom Matovičom a Eduardom Hegerom," uviedol v stanovisku šéf SaS Richard Sulík. Aktuálne podľa neho nikto nevie, či Heger, jeho spolustraníci Jaroslav Naď a Ján Budaj, prípadne iní poslanci a ministri, budú ešte aj na konci januára členmi OĽANO, alebo či plánujú svoju politickú budúcnosť inde. "Je preto možné, že snaha o 76-ku je len zastieracím manévrom na podporu ich osobných politických záujmov," myslí si Sulík.



Ak chce Heger rokovať o akejkoľvek alternatíve ako z krízy von, SaS chce mať istotu, že rokuje s autentickým lídrom najsilnejšieho parlamentného hnutia so stabilnou podporou.



SaS zároveň upozorňuje, že prioritou pre odvolanú vládu musia byť obrovské zálohové faktúry na energie, ktoré dnes dostávajú takmer všetci podnikatelia. "Až následne by mala vláda riešiť samú seba," doplnil Sulík.



Naď v stredu deklaroval, že má iný názor na politiku ako šéf OĽANO Matovič. S Hegerom sa stotožňuje v svetonázore a v cieli v politike. Pripustil debatu o odchode z OĽANO. S Hegerom hľadá Naď podľa svojich slov také riešenie, aby si mal volič čo vybrať v ďalších voľbách.