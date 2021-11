SaS je proti zavedeniu núdzového stavu a zákazu vychádzania

Bratislava 6. novembra (TASR) - Koaličná strana Sloboda a Solidarita (SaS) nesúhlasí so všetkými návrhmi konzília odborníkov, ako riešiť zhoršujúcu sa pandemickú situáciu na Slovensku. Zásadné nie hovoria liberáli zatváraniu škôl mimo pravidiel školského automatu, zatváraniu prevádzok po 22.00 h aj pre očkovaných či zavedeniu núdzového stavu a zákazu vychádzania.



Systémovým krokom na zvýšenie motivácie na očkovanie proti ochoreniu COVID-19, a tým aj na zvládnutie pandémie, je podľa SaS vyslať spoločnosti jasný signál, že pre zaočkovaných sa pandémia skončila.



Konzíliu odborníkov, ako strana tvrdí, navrhla viaceré opatrenia. Niektoré boli akceptované, iné nie. "Napriek nízkemu podielu detí na hospitalizáciách nebol prijatý náš návrh znížiť ich váhu v automate tak, aby pri zachovaní maximálnej možnej bezpečnosti priniesol viac slobody. Taktiež nerozumieme, prečo sa konzílium nestotožnilo s návrhom vysielať vo verejnoprávnej televízii denné reportáže a diskusie s odborníkmi na tému dezinformácií," uviedla poslankyňa Národnej rady SR a predsedníčka parlamentného zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková.



SaS vidí prioritu najmä v motivácii ľudí očkovať sa a nie v zatváraní všetkých prevádzok v bordových a čiernych okresoch aj pre zaočkovaných. Liberáli nevidia riešenie v povinnom očkovaní rizikových skupín, pretože vzhľadom na akútny nedostatok pracovníkov v SR to môže znamenať kolaps zdravotníctva a sociálnej starostlivosti.



"Považujeme v súčasnej situácii za rozumnejšie umožniť týmto rizikovým skupinám prísny režim OTP s denným bezplatným testovaním na pracoviskách a zároveň zvýšiť dôraz na vzdelávanie a informovanosť o pomere rizík a prínosov vakcinácie," uviedla Bittó Cigániková. Riešením podľa nej je tiež rozšírené zverejňovanie COVID štatistík o mŕtvych a ľuďoch napojených na umelú pľúcnu ventiláciu v rozdelení očkovaní a neočkovaní, otvorenie čakárne na tretiu dávku vakcíny pre všetky vekové kategórie a maximálna sloboda pre očkovaných.



Konzílium odborníkov navrhuje obmedziť pohyb neočkovaných v čiernych okresoch. Odporúča tiež obmedziť prezenčnú výučbu v školách s horšou situáciou. Odborníci by tiež zvážili povinné očkovanie pre vybrané skupiny obyvateľov. V červenej a horšej farbe okresu by sa mal podľa odborníkov vyžadovať od zamestnancov test, potvrdenie o očkovaní alebo prekonaní ochorenia.