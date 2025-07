SaS: Kandidátkou na post šéfky výboru na kontrolu SIS je Kolíková

Bratislava 18. júla (TASR) - Kandidátkou na post predsedníčky parlamentného výboru na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS) bola, je a bude Mária Kolíková (SaS). Vyhlásila to opozičná strana SaS pre TASR v reakcii na dohodu v koalícii o podpore kandidátov opozície na predsedov výborov, ak nepôjde o tých, ktorých už parlament odvolal.



„V SaS nie sme politicky naivní, aby sme pristúpili na túto hru koalície. Koalícia si najprv vymyslela absurdné dôvody na odvolanie Kolíkovej, klamali o nej na tlačových konferenciách a napokon ju odvolali v rozpore s realitou a so všetkými dovtedy zaužívanými demokratickými zvyklosťami,“ poznamenala SaS.



Vyjadrila obavy, že takýmto spôsobom budú „kádrovať“ akéhokoľvek ďalšieho jej nominanta. „A to len preto, lebo môžu. Zároveň by sme dali koalícii ďalšie možnosti zakrývať dôležité témy podobnými vymyslenými odvolávaniami a konfliktmi z toho prameniacimi,“ doplnila.



Strana zároveň očakáva ospravedlnenie od súčasného ministra investícií Samuela Migaľa (nezávislý). Skonštatovala, že ako poslanec bol v procese odvolávania Kolíkovej z čela výboru v prvej línii. „Používal manipuláciu a klamstvá, ktoré neskôr sám kritizoval, keď ich koalícia otočila voči nemu,“ dodala.



Parlament ešte v júni minulého roka odvolal z čela výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj Michala Šipoša (Slovensko, Za ľudí, KÚ) a z čela výboru Národnej rady (NR) SR na kontrolu činnosti SIS Kolíkovú. Návrhy na odvolanie podali koaliční poslanci.



Predseda NR SR Richard Raši (Hlas-SD) v rozhovore pre TASR avizoval, že koalícia podporí kandidátov opozície na predsedov daných výborov. Zároveň však zdôraznil, že nesmie ísť o poslancov, ktorí boli z funkcie odvolaní.