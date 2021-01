SaS: Konečne sa podarilo dostať obrannú a bezpečnostnú stratégiu do NR

Bratislava 27. januára (TASR) - Konečne sa podarilo dostať obrannú a bezpečnostnú stratégiu do Národnej rady (NR) SR. Vyhlásil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Martin Klus (SaS) na stredajšej tlačovej konferencii. Spolu s podpredsedom parlamentu Milanom Laurenčíkom (SaS) skonštatovali, že stratégie otvorene pomenúvajú možné hrozby a jasne definujú, že Slovensko patrí do Európskej únie a do NATO.







"Veľmi aktívne sme sa zapojili do diskusií o hodnotovom zameraní Slovenska, aké sú naše princípy, kde jednoznačne rátame slobodu, demokraciu a právny štát," zdôraznil v tejto súvislosti Klus. Medzi najzásadnejšie zmeny v porovnaní s predchádzajúcimi stratégiami označil napríklad zadefinovanie EÚ a NATO za "bezalternatívne". Stratégie podľa jeho slov definujú aj národné hrozby, za jednu z nich považuje tiež korupciu.



Klus verí, že dokumenty v pléne získajú širokú podporu aj zo strany opozície. "Nevnímame tam nejaký extra zásadný rozdiel oproti tomu, čo bolo v roku 2017. Akurát, že môžem povedať, že tieto dokumenty sú trošku modernejšie, precíznejšie a možno jasnejšie pomenúvajú niektoré výzvy, spojencov a hrozby," uviedol s tým, že chcú, aby boli stratégie zrozumiteľné aj občanom.



"Bezpečnostná aj obranná stratégia sú dokumenty, ktoré sú pre Slovensko veľmi dôležité a ktoré pomenúvajú bezpečnostné a obranné výzvy, ktorým čelíme alebo v budúcnosti môžeme čeliť," poznamenal Laurenčík. Podčiarkol, že jasne stanovujú, kam Slovensko patrí v rámci medzinárodného priestoru, a otvorene pomenúvajú hrozby aj zo strany Ruska a Číny.



Predchádzajúci vládny kabinet schválil Obrannú stratégiu SR a Bezpečnostnú stratégiu SR jednohlasne v októbri 2017. Do Národnej rady SR dokumenty neboli predložené, preto ich Slovensko definitívne neodobrilo. Posledné parlamentom schválené stratégie sú z roku 2005.