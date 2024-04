SaS kritizuje návrh vyplatenia príspevkov organizáciám v zdravotníctve

Bratislava 23. apríla (TASR) - Opozičná strana SaS kritizuje návrh novely zákona k vyplateniu príspevkov štyrom zdravotníckym organizáciám. Poukazuje na to, že to nebude mať žiadny prínos pre pacienta. Chce predložiť pozmeňujúci návrh. Upozornili na to poslanci Národnej rady (NR) SR Jana Bittó Cigániková a Tomáš Szalay (obaja SaS) na utorkovej tlačovej konferencii.



SaS nesúhlasí so zámerom, aby peniaze išli do Národného centra zdravotníckych informácií, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a Národného inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve. Ide podľa nej o zbytočne vyhodené peniaze.



Víta však návrh príspevku pre Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby. "Tieto peniaze sú jediné, ktoré majú skutočný prínos pre pacienta, stredisko je totiž dlhodobo podfinancované," skonštatovala Bittó Cigániková. Strana chce cez pozmeňujúci návrh presadiť, aby si financie nechalo len operačné stredisko. "Ak náš návrh neprejde, zákon ako celok nepodporíme," podotkli poslanci.



Peniaze určené pre organizácie sa mohli podľa SaS efektívnejšie využiť na zubné benefity v zdravotných poisťovniach, ktoré sa majú zrušiť od mája. "Voči pacientom je to nehoráznosť. Platia vyššie odvody, vyššie poplatky. Namiesto toho, aby sme im dali niečo navyše za to, že platia viac, peniaze dáme nezmyselne inde," dodal Szalay.



Návrh novely k vyplateniu príspevkov štyrom zdravotníckym organizáciám je na programe aktuálnej schôdze parlamentu. Návrh predložil predseda parlamentného výboru pre zdravotníctvo Vladimír Baláž (Smer-SD). Jeho cieľom je podľa neho efektívnejšie riadenie peňažných tokov v rámci verejného zdravotného poistenia a zmiernenie jednorazového finančného úbytku zdrojov na začiatku kalendárneho roka.