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SaS kritizuje návrh novely ústavy
Vláda v stredu schválila novelu Ústavy SR z dielne ministerstva spravodlivosti. Návrh má priniesť možnosť odvolať NR SR pred uplynutím volebného obdobia aj cez ľudové hlasovanie.
Autor TASR
Bratislava 26. augusta (TASR) - Opozičná strana SaS kritizuje vládou schválenú novelu Ústavy SR. Namieta časť týkajúcu sa Súdnej rady SR aj odvolania parlamentu pred uplynutím volebného obdobia. Myslí si, že kabinet plne ukázal, že prijíma zákony pre seba s cieľom udržať sa pri moci. Vyplýva to z vyjadrenia poslankyne Národnej rady (NR) SR Márie Kolíkovej (SaS).
„Vláda R. Fica (Smer-SD) si chce upevniť svoj vplyv v súdnej rade. Návrh zmeny ústavy z dielne ministra spravodlivosti, ktorý dnes schválila vláda, má jediný cieľ, a to zabetónovať nominantov aktuálnej vládnej koalície a prezidenta Pellegriniho v súdnej rade. Výhrady Európskej komisie treba brať vážne, no riešenie ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) nie je správne,“ skonštatovala.
Kolíková namietala tiež návrh, podľa ktorého by sa malo dať NR SR odvolať pred uplynutím volebného obdobia aj využitím ľudového hlasovania. „Považujem za zbabelé, ak vláda schváli možnosť skoršieho ukončenia volebného obdobia na konci svojej vlády, aby sa jej už nedotkla. Stále pritom platí, že referendá na ukončenie vlády ako štandard sú destabilizačné. Treba sa sústrediť na riešenia pre Slovensko, ako posilniť právny štát, ako sa ekonomicky rozbehnúť. Táto vláda ide opačne,“ okomentovala.
Vláda v stredu schválila novelu Ústavy SR z dielne ministerstva spravodlivosti. Návrh má priniesť možnosť odvolať NR SR pred uplynutím volebného obdobia aj cez ľudové hlasovanie. Okrem toho má priniesť zmeny aj pri odvolávaní člena Súdnej rady SR. Ministerstvo upozornilo, že v súčasnosti možno člena kedykoľvek odvolať. Po novom by to malo byť možné v prípade zlého zdravotného stavu, zanedbávania povinností, odsúdenia za úmyselný trestný čin, odsúdenia na trest odňatia slobody alebo vymenovania do funkcie sudcu v prípade členov, ktorých vymenoval prezident, vláda alebo zvolil parlament.
„Vláda R. Fica (Smer-SD) si chce upevniť svoj vplyv v súdnej rade. Návrh zmeny ústavy z dielne ministra spravodlivosti, ktorý dnes schválila vláda, má jediný cieľ, a to zabetónovať nominantov aktuálnej vládnej koalície a prezidenta Pellegriniho v súdnej rade. Výhrady Európskej komisie treba brať vážne, no riešenie ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) nie je správne,“ skonštatovala.
Kolíková namietala tiež návrh, podľa ktorého by sa malo dať NR SR odvolať pred uplynutím volebného obdobia aj využitím ľudového hlasovania. „Považujem za zbabelé, ak vláda schváli možnosť skoršieho ukončenia volebného obdobia na konci svojej vlády, aby sa jej už nedotkla. Stále pritom platí, že referendá na ukončenie vlády ako štandard sú destabilizačné. Treba sa sústrediť na riešenia pre Slovensko, ako posilniť právny štát, ako sa ekonomicky rozbehnúť. Táto vláda ide opačne,“ okomentovala.
Vláda v stredu schválila novelu Ústavy SR z dielne ministerstva spravodlivosti. Návrh má priniesť možnosť odvolať NR SR pred uplynutím volebného obdobia aj cez ľudové hlasovanie. Okrem toho má priniesť zmeny aj pri odvolávaní člena Súdnej rady SR. Ministerstvo upozornilo, že v súčasnosti možno člena kedykoľvek odvolať. Po novom by to malo byť možné v prípade zlého zdravotného stavu, zanedbávania povinností, odsúdenia za úmyselný trestný čin, odsúdenia na trest odňatia slobody alebo vymenovania do funkcie sudcu v prípade členov, ktorých vymenoval prezident, vláda alebo zvolil parlament.