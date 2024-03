Bratislava 28. marca (TASR) - Opozičná strana SaS kritizuje prerozdelenie peňazí v zdravotníctve v tomto roku. Žiada zrušenie tzv. prerozdeľovacej vyhlášky. Kompetenciu prerozdeľovať peniaze navrhuje presunúť na zdravotné poisťovne. Uviedli to poslanci parlamentu za SaS Jana Bittó Cigániková a Tomáš Szalay na štvrtkovej tlačovej konferencii.



"Sú nespokojné všetky ambulancie, keďže dostanú rádovo menej peňazí ako nemocnice. Nespokojné môžu byť aj neštátne nemocnice, keďže vyhláška dáva iba štátnym zadlženým nemocniciam navyše viac ako 190 miliónov eur," poznamenala Bittó Cigániková.



Poslanci poukázali aj na hrozbu zavedenia poplatkov v ambulanciách. "Táto vyhláška je, myslím, najviac nespravodlivá voči ambulantnému sektoru. Ten má úžasnú schopnosť obrany. Buď bude vyberať poplatky a bude sa snažiť kľučkovať v právnom prostredí, alebo rozviaže zmluvy so zdravotnými poisťovňami, čo je úplne legálne a čisté," skonštatoval Szalay. Okrem nedostatku financií pre ambulantný sektor skritizovali aj zámer redukcie benefitov pre poistencov.



Vyzvali šéfku rezortu zdravotníctva Zuzanu Dolinkovú (Hlas-SD), aby vyhlášku k prerozdeleniu peňazí zrušila. "Jediným riešením je zrušiť celú vyhlášku a presunúť zodpovednosť, kam má ísť koľko peňazí, na zdravotné poisťovne. Tie sú zodpovedné za manažovanie zdravotnej starostlivosti svojich poistencov. (...) Malo by to byť urobené tak, že keď pacient nie je spokojný, poisťovňa nemá mať zisk," uzavrela poslankyňa.



Vyhlášku zverejnili v Zbierke zákonov SR 20. marca. Rezort zdravotníctva poukázal na to, že do verejného zdravotného poistenia ide v tomto roku asi o 900 miliónov eur viac ako vlani. Vyhláška prináša v prípade všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti nárast zdrojov o 7,43 percenta, v prípade špecializovanej zase o 11,36 percenta. Ministerstvo avizovalo aj možné dodatočné financie v prípade plnenia úsporných opatrení.