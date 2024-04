SaS kritizuje vedenie rezortu zdravotníctva za nečinnosť

Bratislava 15. apríla (TASR) - Opozičná strana SaS kritizuje súčasné vedenie rezortu zdravotníctva za nečinnosť. Vyčíta mu zlú komunikáciu, nerealizovanie viacerých potrebných zmien či ustupovanie koaličnej SNS. Upozornili na to poslanci parlamentu Jana Bittó Cigániková a Tomáš Szalay (obaja SaS) na pondelkovej tlačovej konferencii. Niektoré zámery, ktoré predstavil premiér Robert Fico (Smer-SD) po pondelkovom kontrolnom dni na ministerstve zdravotníctva, vítajú.



"Ministerka Zuzana Dolinková (Hlas-SD) nekoná dostatočne v mnohých témach. Skôr by som sa, naopak, možno opýtal, že ako koná a čo zatiaľ urobila. Zatiaľ sme len navýšili peniaze, ktoré ľudia platia do zdravotníctva a odložili platnosť zákonov alebo účinnosť zákonov o rok. (...) Nerobí sa nič v témach, ako napríklad pediatria," poznamenal Szalay.



Poslanci zároveň poukázali na to, že šéfke rezortu odovzdali návrhy s viac ako 100 opatreniami, ktoré možno okamžite realizovať. "Túto situáciu nevyužila," podotkla Bittó Cigániková. Ministerke vyčítala napríklad, že sa ešte nezaviedla interrupčná tabletka. Poslanci skritizovali aj zmeny v projektovom tíme pri výstavbe novej martinskej nemocnice. Projekt to môže podľa nich ohroziť. Zároveň skritizovali, že vedenie rezortu zdravotníctva ustupuje koaličnej SNS. V tejto súvislosti poukázali napríklad na zrušenie štandardného postupu pre starostlivosť o osoby s transsexualizmom.



SaS zároveň víta viaceré zámery, ktoré v pondelok predstavil premiér. "Musíme oceniť, že Fico prišiel povedať Dolinkovej, čo má robiť," skonštatovala Bittó Cigániková. Politici súhlasia s tým, že nemocnice možno oddlžovať, len ak sa budú robiť systémové opatrenia. Skritizovali, že opatrenia nepredstavili. Treba sa podľa nich rozprávať o transformácii nemocníc na akciové spoločnosti, dlhovej brzde nemocníc, spoluúčasti pacientov či úprave platov vedenia a zamestnancov. "My sme pripravení im v týchto odvážnych a systémových opatreniach, o ktorých hovoríme roky, pomáhať. Pokiaľ to neurobia, my na ďalšiu schôdzu podáme rad zákonov, ktoré budú práve systémové a mali by byť podmienkou oddlženia," dodala poslankyňa.



Poslanci zároveň ocenili audit zmlúv vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP). Privítali aj zámer novej nemocnice v Prešove či rokovanie s lekárskymi fakultami o spôsobe prerozdelenia financií. Upozornili aj na potrebu zmeny vzdelávania sestier. Súhlasia tiež s potrebou dialógu s jednotlivými hráčmi v zdravotníctve.



Premiér bol v pondelok na kontrolnom dni na ministerstve zdravotníctva. Avizoval po ňom riešenie výstavby novej vojenskej nemocnice v Prešove na stredajšej (17. 4.) vláde. Otvoril okrem iného tiež otázku oddlženia nemocníc a poukázal na potrebu vykonania auditu vo VšZP.