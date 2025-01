Košice 8. januára (TASR) - Opozičná strana SaS kritizuje vládny návrh zákona o podpore prioritných okresov, ktorý má nahradiť zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov. Poslanec Národnej rady (NR) SR Vladimír Ledecký okrem zmeny pri určovaní podporovaných okresov poukazuje na to, že zatiaľ čo ich počet stúpne, rozpočet na ich podporu sa zmenší.



"Zvyšuje sa nám počet okresov z 19 na 25, ale čo je ešte dôležitejšie, znižuje sa nám rozpočet zo 17 miliónov na 11,5 milióna eur na tento rok a na ďalšie roky sa predpokladá ešte menší rozpočet," uviedol poslanec na tlačovej konferencii v Košiciach. Skúsenosti z tohto projektu sú podľa neho také, že pomoc treba koncentrovať na najviac postihnuté oblasti.



Minister sociálnych vecí podľa Ledeckého navyše bude môcť meniť vyhlášku tak, ako mu to príde vhodné. SaS hovorí o nesystémovom rozdeľovaní a skresaní financií pre najmenej rozvinuté regióny.



Najmenej rozvinuté okresy sú vymedzené na základe miery nezamestnanosti. Po novom majú vzniknúť tzv. prioritné okresy a to, koľko peňazí do nich potečie, budú určovať viaceré parametre, napríklad socio-ekonomická situácia, demografický stav či infraštruktúra. "V kritériu nezamestnanosti sa vám odráža všetko. Prečo ideme rozširovať parametre, ak nevieme vyriešiť hlavný problém, ktorý pretrváva, a to nezamestnanosť. Vláda to odtláča a nevie riešiť," povedal Ledecký s tým, že v novembri bolo na Slovensku skoro 64.000 dlhodobo nezamestnaných ľudí. Problémom je podľa neho aj to, že koalícia neakceptovala viaceré dôležité pripomienky v rámci medzirezortného konania. "Za najdôležitejší považujem podnet generálnej prokuratúry, ktorá poukázala na to, že jednotlivé ukazovatele nie sú v zákone nijako definované," povedal.



Krajský predseda SaS v Košiciach Peter Čech uviedol, že ak sa rozdelenie financií podriadi politickým záujmom, celá myšlienka podpory menej rozvinutých okresov stratí svoj význam. "Namiesto toho, aby sa tieto regióny skutočne pozdvihli, reálne hrozí, že peniaze skončia tam, kde to vyhovuje niekoľkým vyvoleným, a nie tam, kde je ich najväčšia potreba," povedal. Treba podľa neho mechanizmy, ktoré zabezpečia, že financie budú rozdeľované spravodlivo a transparentne.



Viceprimátor Košíc Marcel Gibóda vyzval vládu, aby nerozhodovala o tom, čo a kde financovať podľa politického trička spriatelených starostov, ale podľa toho, čo potrebujú ľudia v regiónoch.