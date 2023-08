SaS kritizuje, že je VšZP bez vedenia, pre rezort to nie je prioritou

Bratislava 7. augusta (TASR) - Strana SaS kritizuje rezort zdravotníctva, že ešte nenašiel nové vedenie štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP). Poukazuje na to, že od odvolania riaditeľa a odstúpení zvyšných dvoch členov predstavenstva ubehol takmer mesiac. Ministerstvo pre TASR reagovalo, že v Predstavenstve VšZP sú dvaja členovia a je zabezpečené štandardné fungovanie spoločnosti. Obsadenie uvoľnenej pozície nie je preň nateraz prioritou.



VšZP potrebuje podľa SaS finančnú stabilizáciu. "Musia prebiehať rokovania najmä o zmluvách s tými pracovníkmi zdravotnej služby, ktorí majú vďaka nezodpovednej politike odchádzajúceho vedenia nadpriemerne lukratívne finančné podmienky. Tiež je nutné obmedziť napríklad marketingové výdavky. To sú problémy, ktoré dosluhujúce vedenie poisťovne z podstaty veci nedokáže zabezpečiť," podotkla poslankyňa parlamentu Jana Bittó Cigániková (SaS).



Poukázala na to, že pokračujúca kríza vo VšZP poukazuje na neschopnosť rezortu správať sa ako jej zodpovedný a racionálny vlastník. "Aj z toho dôvodu podporujeme myšlienku obmedzenia vplyvu štátu v tejto zdravotnej poisťovni," dodala.



Ministerstvo pre TASR reagovalo, že na čele zdravotnej poisťovne je predstavenstvo, ktoré aktuálne tvoria dvaja členovia. Je tak podľa neho zabezpečené štandardné fungovanie spoločnosti. Vyhlásilo, že obsadenie tretej uvoľnenej pozície nateraz preň nie je prioritou. "V prípade, že k tomu dôjde, ministerstvo bude o tom informovať," dodal komunikačný odbor rezortu.



Minister zdravotníctva Michal Palkovič v júli odvolal Richarda Strapka z funkcie riaditeľa VšZP. Po jeho odchode sa funkcií vzdali zvyšní dvaja členovia predstavenstva Beata Havelková a Ľubomír Kováčik. Po dohode s ministerstvom zostávajú vo vedení do vymenovania nových členov.