SaS: Matovič výrokmi potvrdil opodstatnenosť požiadaviek jeho odchodu

Bratislava 9. júla (TASR) - Minister financií a líder hnutia OĽANO Igor Matovič výrokmi o páde vlády či predčasných voľbách potvrdil opodstatnenosť požiadaviek na jeho odchod z funkcie. Konštatuje to strana SaS v stanovisku, ktoré TASR poskytol hovorca Ondrej Šprlák. Demisia štyroch ministrov z SaS podľa nej nebude znamenať ani pád vlády, ani predčasné voľby, a ani koniec koalície.



"Každá riadna vláda musí mať dôveru parlamentu, teda aspoň 76 poslancov. My sme pripravení poskytnúť všetkých 19 poslancov pri obmene jedného postu vo vláde," priblížil predseda strany a minister hospodárstva Richard Sulík.



Šéf rezortu školstva a podpredseda strany Branislav Gröhling povedal, že ak nebude Matovič vo vláde, politická aj spoločenská situácia sa upokojí. "Chápeme, že nie je jednoduché pozrieť sa pravde do očí a ľahšia cesta je obviňovať koaličného partnera z výmyslov a opakovane o ňom klamať," dodal.



Sulík skonštatoval, že ak nebudú mať koaličné strany OĽANO, Sme rodina a Za ľudí záujem o ďalšiu spoluprácu s SaS, môžu sa opätovne oprieť o podporu ĽSNS. "Za SaS môžeme deklarovať požiadavku, že z novej koaličnej zmluvy musí tiež vyplynúť istota, že vládna koalícia s extrémistami nekšeftuje a ani nelaškuje," uviedol.



Matovič v sobotu na sociálnej sieti pripustil, že SaS v septembri povalí vládu. Podľa neho je za tým vyššia hra.



Spor v koalícii sa opäť vyostril po tom, ako poslanci Národnej rady SR prelomili veto prezidentky Zuzany Čaputovej pri tzv. protiinflačnom balíku z dielne Matoviča.



SaS tento týždeň vypovedala koaličnú zmluvu. Novú očakáva do konca augusta, chce ju prepracovať na základe aktuálnej politickej situácie. Žiada Matovičov odchod z vlády, čo OĽANO odmieta. SaS svoje požiadavky chce adresovať premiérovi budúci týždeň. Ak nedôjde k ich naplneniu, podajú jej ministri demisiu.