SaS: Mier na Ukrajine nesmie akceptovať jednostranné podmienky Ruska

Bratislava 24. februára (TASR) - Vojna na Ukrajine spôsobila nesmierne utrpenie miliónom ľudí. Mier však nemôže akceptovať jednostranné podmienky ruského agresora. Uviedla to opozičná strana SaS s tým, že akákoľvek forma mieru legitimizujúca ruskú agresiu a ospravedlňujúca zabíjanie je neakceptovateľná. Urobila tak v reakcii na tretie výročie začiatku ruskej invázie a vojnového konfliktu na Ukrajine.



"Ruská vojna proti Ukrajine je hrubým porušením medzinárodného práva a priamym útokom na hodnoty slobody a demokracie. Stále platí, že zodpovednosť za toto utrpenie nesie jedine ruský režim. Akékoľvek volanie po mieri musí byť založené na spravodlivosti a obnovení suverenity Ukrajiny, nie na akceptovaní ruských vojenských výbojov," skonštatoval líder SaS Branislav Gröhling.



Podpora Ukrajine nie je podľa jeho slov iba morálnou povinnosťou SR, ale aj jej záujmom. "Ak by sme prijali mier na podmienkach agresora, znamenalo by to ohrozenie bezpečnosti celej Európy. Slovensko musí byť jednoznačným hlasom v prospech spravodlivého mieru a podpory Ukrajiny," podotkol. SaS zároveň vyzvala na odmietnutie akejkoľvek predstavy mieru legitimizujúceho okupáciu ukrajinského územia.



Odsúdila tiež naratívy legitimizujúce ruskú agresiu. "Ak by sa medzinárodné spoločenstvo zmierilo s tým, že Rusko násilím mení hranice, vytvorilo by to precedens s nepredvídateľnými dôsledkami pre celý svet. Rokovania o Ukrajine bez Ukrajiny by boli nielen tragédiou pre samotnú Ukrajinu, ale aj hrubým porušením medzinárodného práva. Tu nejde len o budúcnosť Ukrajiny, ale aj o stabilitu a bezpečnosť celej Európy a sveta," dodal poslanec Národnej rady (NR) SR Juraj Krúpa (SaS).