SaS: Mier nie je samozrejmosť ani dnes, musíme oň bojovať

Bratislava 8. mája (TASR) - Mier nie je samozrejmosť ani dnes, musíme oň bojovať. Pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom to uviedla koaličná strana SaS.



"Pripomínanie si temných kapitol našich dejín ponúka odpovede aj na problémy dneška. Po hrôzach, ktoré priniesla druhá svetová vojna, nechceme, aby si aj ďalšie generácie museli pripomínať nové a nové obete vojny. O to väčším mementom sú dnes pre nás tragické dosahy vojny v susednej Ukrajine," skonštatoval minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS).



Podotkol, že si pripomíname pamiatku miliónov obetí, ale aj tých, ktorí sa fašizmu vzopreli. Dodal, že aj cieľom zahraničnej a bezpečnostnej politiky Slovenska je odrádzať od agresie voči nám a našim spojencom. "A tým podporovať rozvoj bezpečnej, prosperujúcej a demokratickej Európy, v ktorej vojna nebude mať miesto," doplnil Korčok.



Opakovaniu hrôz druhej svetovej vojny podľa štátneho tajomníka rezortu diplomacie Martina Klusa (SaS) predídeme, len ak nepoľavíme v obrane demokracie a našich slobôd. "Na nenávistné ideológie musíme upozorňovať už v ich zárodku, inak môžu prerásť do ďalšej tragédie," napísal na sociálnej sieti.



Poukázal, že 77. výročie skončenia druhej svetovej vojny a Deň víťazstva nad fašizmom si dnes pripomíname inak ako predtým. Tiež poukázal na vojnu na Ukrajine. "Kiež by sa Deň víťazstva nad fašizmom preto stal mementom aj pre novodobého agresora. Mementom, že krvavá vojna, ktorú vedie proti národu túžiacemu po slobode, demokracii a prosperite, sa raz skončí jeho porážkou a zatratením," skonštatoval.