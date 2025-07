SaS: Minister vnútra používa štátne peniaze na vlastnú PR kampaň

Bratislava 24. júla (TASR) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) používa podľa opozičnej strany SaS štátne peniaze na zlepšenie vlastného obrazu pred verejnosťou. Strana pritom upozornila na dva nákupy propagačných materiálov v celkovej hodnote približne 1,5 milióna eur. Predseda SaS Branislav Gröhling a poslankyňa Národnej rady SR za SaS Martina Bajo Holečková to uviedli vo štvrtok na tlačovej konferencii.



Jedna zo zákaziek sa podľa Bajo Holečkovej týka Dní Ministerstva vnútra SR. „Je v hodnote 150.000 eur. Budú sa kupovať reklamné predmety na deň ministerstva vnútra,“ uviedla. Poukázala, že na cyrilometodské oslavy vláda na propagačné materiály minula vyše 40.000 eur. Aj to považuje za privysokú sumu. „V zákazke sa nachádzajú také položky ako napríklad 15.000 antistresových loptičiek, 15.000 pršiplášťov, 15.000 balíkov cukríkov,“ uviedla.



Ako poslankyňa vyhlásila, druhá zákazka má hodnotu približne 1,4 milióna eur. Ministerstvo v nej podľa Bajo Holečkovej nakupuje reklamné predmety či dary. „Nikde neviete dohľadať, koľko toho ministerstvo ide nakúpiť. Žiadny počet kusov,“ poukázala. Bajo Holečková sa na tlačovej konferencii spytovala, ako môže zazmluvnená firma naplniť podmienky, ak nevie, čo od nej ministerstvo požaduje. Ako dodala, takto nastavené pravidlá dávajú priestor pre špekulácie.



Myslí si tiež, že ministerstvo propagačné predmety ide nakupovať preto, aby si minister Šutaj Eštok zlepšil verejný obraz. Ako doplnila, mal by to robiť z vlastných peňazí.



Gröhling podotkol, že nákupy ministerstvo uskutočňuje v období, keď štát musí konsolidovať verejné financie a zavádza nové dane či zvyšuje poplatky. „V normálnom svete a v normálnej krajine by konsolidácia znamenala, že štát bude šetriť,“ vyhlásil. Upozornil, že napriek konsolidácii sa stále objavujú správy o podľa neho predražených nákupoch na ministerstvách. Ako dodal, Šutaj Eštok si z občanov podľa neho robí výsmech.