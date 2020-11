SaS: Ministerku M. Kolíkovú podporujeme vo všetkom, čo robí

Bratislava 24. novembra (TASR) - Koaličná strana SaS podporuje ministerku Máriu Kolíkovú (Za ľudí) vo všetkom, čo robí. Uviedla to v reakcii na reformu súdnej mapy, ktorú v pondelok (23. 11.) predstavila šéfka rezortu spravodlivosti. TASR to potvrdil hovorca SaS Ondrej Šprlák. Hlavnými cieľmi reformy sú špecializácia sudcov a zlepšenie kvality rozhodnutí súdov . Reforma počíta aj s reorganizáciou súdov, dotknúť sa má najmä súdov prvého i druhého stupňa. Zo všeobecného súdnictva sa má tiež vyčleniť správna agenda. Reformné kroky by mali podľa Kolíkovej viesť aj k zníženiu korupčných väzieb v súdnictve.