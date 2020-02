SaS musí dva dni pred voľbami vypnúť odpočítavanie na megabordoch

Bratislava 6. februára (TASR) - SaS musí vypnúť odpočítavacie zariadenie na svojich megabordoch dva dni pred voľbami, aby neporušila zákaz viesť volebnú kampaň. Kampaň sa končí 26. februára o polnoci. Vyplýva to z uznesenia štátnej volebnej komisie, TASR to potvrdila hovorkyňa SaS Katarína Svrčeková. Strana má tri takéto megabordy, nachádzajú sa v Bratislave, Žiline a Košiciach.



Podľa štátnej komisie je potrebné pred ukončením volebnej kampane vypnúť pohyblivú, elektronickú časť megabordu. Na megabordoch SaS sa nachádza nápis "Koniec vlády Smeru" a odpočítavanie času do volieb.



SaS sa podľa Svrčekovej preventívne spýtala volebnej komisie, kedy je potrebné vypnúť odpočítavanie, aby dodržali zákon. "Odpoveď znie, že v stredu (26. 2.) o polnoci, pred začatím volebného moratória, čo samozrejme rešpektujeme rovnako ako všetky ostatné volebné pravidlá," uviedla pre TASR.



Štátna komisia skonštatovala, že akákoľvek zmena, úprava, respektíve aktualizácia vzhľadu volebných plagátov, bigbordov a iných vizuálov volebnej kampane po čase ustanovenom na volebnú kampaň, čiže počas volebného moratória, sa považuje za vedenie volebnej kampane, čo je v rozpore so zákonom o volebnej kampani.



Komisia v tejto súvislosti zároveň pre TASR uviedla, že bilbordy, respektíve bigbordy netreba počas volebného moratória strhávať a odstraňovať. "Avšak ich súčasti, ktoré sa aktualizujú, treba pred začiatkom moratória vypnúť. Napríklad časomieru," priblížila.



Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára, kandiduje v nich 25 politických subjektov. Stáť budú viac ako 12,6 milióna eur. V ére samostatného Slovenska pôjde o ôsme parlamentné voľby v poradí. Na Slovensku sú viac ako štyri milióny oprávnených voličov.