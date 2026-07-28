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SaS: Na Slovensku sa pohybovala skupina organizovaného zločinu
Krúpa tvrdí, že situáciu zhoršila novela Trestného zákona, ktorá oslabila schopnosť štátu bojovať proti kriminalite.
Autor TASR
Bratislava 28. júla (TASR) - Na Slovensku sa celé týždne pohybovala medzinárodná skupina organizovaného zločinu a polícia, ministerstvo vnútra ani Slovenská informačná služba (SIS) o nej podľa dostupných informácií nevedeli. Upozornila na to opozičná strana SaS. Polícia pre TASR reagovala, že neeviduje informácie, ktoré by potvrdzovali pôsobenie medzinárodnej organizovanej zločineckej skupiny z Írska na území SR.
Polícia podľa poslanca Juraja Krúpu (SaS) pri vyšetrovaní tragickej dopravnej nehody v bratislavskom Čunove náhodne odkryla prítomnosť medzinárodnej siete organizovaného zločinu Rathkeale. „Nebezpečná organizovaná skupina sa na Slovensku pohybovala niekoľko týždňov a nikto o nej nevedel. Nevedela o nej polícia, ministerstvo vnútra ani SIS. To je absolútne zlyhanie bezpečnostných štruktúr štátu a dôkaz, že táto vláda rezignovala na ochranu občanov,“ poznamenal Krúpa. SIS sa podľa neho namiesto reálnych bezpečnostných hrozieb sústreďuje na politickú opozíciu.
Krúpa tvrdí, že situáciu zhoršila novela Trestného zákona, ktorá oslabila schopnosť štátu bojovať proti kriminalite. „Slovensko sa stalo atraktívnejším priestorom pre organizovaný zločin. Vláda však namiesto posilňovania polície a spolupráce so spojencami rozkladá vyšetrovacie tímy, oslabuje tresty a vytvára prostredie, v ktorom sa zločincom oplatí pôsobiť,“ povedal.
Hovorca Prezídia Policajného zboru (PZ) Roman Hájek pre TASR povedal, že na základe aktuálne dostupných informácií, ktorými polícia disponuje, neevidujú poznatky, ktoré by v súčasnosti potvrdzovali pôsobenie medzinárodnej organizovanej zločineckej skupiny z Írska na území SR v rozsahu prezentovanom v medializovaných vyjadreniach. „PZ sa zaoberá každým podnetom a podozrením súvisiacim s možnou trestnou činnosťou. V prípade získania nových relevantných informácií sú tieto následne preverované a vyhodnocované v súlade s platnou právnou úpravou,“ dodal Hájek.
Polícia podľa poslanca Juraja Krúpu (SaS) pri vyšetrovaní tragickej dopravnej nehody v bratislavskom Čunove náhodne odkryla prítomnosť medzinárodnej siete organizovaného zločinu Rathkeale. „Nebezpečná organizovaná skupina sa na Slovensku pohybovala niekoľko týždňov a nikto o nej nevedel. Nevedela o nej polícia, ministerstvo vnútra ani SIS. To je absolútne zlyhanie bezpečnostných štruktúr štátu a dôkaz, že táto vláda rezignovala na ochranu občanov,“ poznamenal Krúpa. SIS sa podľa neho namiesto reálnych bezpečnostných hrozieb sústreďuje na politickú opozíciu.
Krúpa tvrdí, že situáciu zhoršila novela Trestného zákona, ktorá oslabila schopnosť štátu bojovať proti kriminalite. „Slovensko sa stalo atraktívnejším priestorom pre organizovaný zločin. Vláda však namiesto posilňovania polície a spolupráce so spojencami rozkladá vyšetrovacie tímy, oslabuje tresty a vytvára prostredie, v ktorom sa zločincom oplatí pôsobiť,“ povedal.
Hovorca Prezídia Policajného zboru (PZ) Roman Hájek pre TASR povedal, že na základe aktuálne dostupných informácií, ktorými polícia disponuje, neevidujú poznatky, ktoré by v súčasnosti potvrdzovali pôsobenie medzinárodnej organizovanej zločineckej skupiny z Írska na území SR v rozsahu prezentovanom v medializovaných vyjadreniach. „PZ sa zaoberá každým podnetom a podozrením súvisiacim s možnou trestnou činnosťou. V prípade získania nových relevantných informácií sú tieto následne preverované a vyhodnocované v súlade s platnou právnou úpravou,“ dodal Hájek.