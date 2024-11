SaS namieta, že tzv. covidové amnestie nie sú podložené dátami

Bratislava 6. novembra (TASR) - Opozičná strana SaS vníma schválenie tzv. covidových amnestií vládou ako kontroverzné a dvojsečné. Uviedol to poslanec Národnej rady (NR) SR Tomáš Szalay (SaS). Zároveň upozornil na to, že prijatiu materiálu mala predchádzať analýza.



"Možno niektoré opatrenie neboli potrebné, možno boli zbytočné a beriem to ako nejaké ospravedlnenie sa vlády občanom. Na druhej strane to však vedie k pochybnostiam, pretože mnohé z opatrení boli zmysluplné, napríklad to, že chorý človek má byť v karanténe doma," skonštatoval na stredajšej tlačovej konferencii.



Poslanec zároveň namietal, že rozhodnutie o prijatí tzv. covidovej amnestie nebolo podložené dátami. "Toto je pocitové rozhodnutie," podotkol. Malo sa podľa neho reálne vyhodnotiť, aké opatrenia pri pandémii ochorenia COVID-19 boli účinné a aké nie. "Už len preto, že keď príde ďalšia pandémia, aby sme vedeli, čo máme robiť a čo nemáme robiť," dodal.



Vláda v stredu schválila návrh zákona o odškodňovaní fyzických osôb v súvislosti s protipandemickými opatreniam aj uznesenie o udelení amnestie vo veciach priestupkov spáchaných v súvislosti s protipandemickými opatreniami.