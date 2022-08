SaS navrhne za ombudsmana M. Töröka, nominácie treba podať do 26.8.

Bratislava 18. augusta (TASR) - Strana SaS bude za ombudsmana nominovať Mariána Töröka, ktorý v minulosti viedol Kanceláriu verejného ochrancu práv. Pre TASR to v stanovisku uviedla poslankyňa Národnej rady (NR) SR Vladimíra Marcinková (SaS). Kandidatúru musí podporiť 15 poslancov parlamentu. Nominácie sa môžu podávať do 26. augusta.



"Strana SaS predloží svoju nomináciu, ktorou je Marián Török, ten viedol kanceláriu bývalej ombudsmanky Márie Patakyovej, predtým Jany Dubovcovej a má s agendou verejného ochrancu práv bohaté skúsenosti," uviedla Marcinková.



Funkcia verejného ochrancu práv je už niekoľko mesiacov neobsadená. Doterajšej ombudsmanke Márii Patakyovej sa skončilo funkčné obdobie ešte 29. marca. Prvý termín na podávanie návrhov pôvodne určili na 25. februára, odvtedy sa presúva. "Verím, že ďalší hazard s ochranou ľudských práv OĽANO a Sme rodina nedopustia. Strana SaS sa vyjadrila proti presúvaniu termínu voľby už v minulosti," dodala poslankyňa.



Kancelária verejného ochrancu práv upozornila, že jej na stole pribúdajú podnety, ktoré čakajú na zhodnotenie novým ombudsmanom. Verejného ochrancu práv volí parlament na päť rokov. Poslanci by k voľbe mohli pristúpiť na najbližšej riadnej schôdzi, ktorá sa má začať 13. septembra.



Verejný ochranca práv je nezávislý orgán SR. Poslaním tejto inštitúcie je chrániť základné práva a slobody občanov pred orgánmi verejnej správy, teda napríklad úradmi, zdravotnou či Sociálnou poisťovňou. Úlohou ombudsmana je upozorňovať na porušovanie práv a žiadať o nápravu.