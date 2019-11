SaS navrhuje, aby zdravotné poisťovne plnili parametre efektívnosti

Bratislava 18. novembra (TASR) - Odvody poistencov by mali ostať majetkom poistencov, zdravotné poisťovne by mali mať nárok na obmedzený zisk, ak splnia parametre efektívnosti. Navrhuje to opozičná SaS v novele zákona o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou. Novelu predložila na najbližšie rokovanie Národnej rady (NR) SR.



Podľa poslankyne NR SR Jany Cigánikovej (SaS) sú dnes zdravotné odvody majetkom poisťovní. "Chceme, aby odvody poistencov ostali ich majetkom a poisťovne by ich len spravovali tak, ako je to v prípade dôchodcovských správcovských spoločností," uviedla na pondelkovej tlačovej konferencii s tým, že poisťovne by mali mať nárok na zisk, ale len v prípade, ak splnia vopred stanovené parametre.



Novela by podľa poslankyne chránila zdravotné odvody občanov určené na zdravotnú starostlivosť tým, že by odstránila možnosť uhrádzania výdavkov priamo nesúvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, mimo rozsahu definície prevádzkových výdavkov. "Príkladom je splácanie úverov, dokonca úverov, ktoré boli čerpané na vyplatenie zisku akcionárov, z peňazí určených na zdravotnú starostlivosť. Tomuto novela zamedzuje tzv. negatívnou definíciou prevádzkových výdavkov, t. j. neurčuje, čo je súčasťou prevádzkových výdavkov, ale určuje, čo ich súčasťou nie je," napísala v dôvodovej správe.



Nová právna úprava by zároveň zaviedla povinnosť plniť parametre efektívnosti pre zdravotné poisťovne a overovanie ich plnenia. Novela určuje všeobecné kritériá, ako majú tieto parametre vyzerať. Parametre, ktoré v novele navrhujú, sú ekonomické, ale aj medicínske. Cigániková spomenula napríklad včasnú a efektívnu zdravotnú starostlivosť, ako zníženie odvrátiteľnej úmrtnosti, prevencia a skríning nádorových ochorení a podobne.



Zámerom navrhovaných zmien je tiež ochrana splnenia záväzkov poisťovní voči svojim poistencom rozšírením povinností k tvorbe technických rezerv aj na schválenú zahraničnú liečbu a preventívne prehliadky.