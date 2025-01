SaS navrhuje pri e-receptoch návrat k pôvodnej právnej úprave

Bratislava 8. januára (TASR) - Opozičná strana SaS navrhuje pre situáciu s e-receptami vrátiť sa k pôvodnej právnej úprave. Vládu chcú požiadať, aby pre ich návrh zákona navrhla skrátené legislatívne konanie. Predstavitelia SaS o tom informovali na stredajšej tlačovej besede.



Poslanec Ondrej Dostál (SaS) informoval, že ich poslanecký návrh už doručili do podateľne NR SR s tým, že o ňom chcú informovať premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Aj keď navrhujú vrátiť sa k pôvodnej právnej úprave, uvedomujú si, že to nie je systémové riešenie. "Premiéra chceme požiadať, aby vláda navrhla skrátené legislatívne konanie. Dôvody sú jasné. Je ohrozené právo na ochranu zdravia, ktoré garantuje aj Ústava SR," uviedol Dostál.



SaS ponúka vláde viacero možností. Jedna z nich je to, že navrhne skrátené legislatívne konanie k ich návrhu zákona. "Ak vláda nechce navrhnúť skrátené legislatívne konanie k poslaneckému návrhu zákona, ktorý predložili opoziční poslanci, my jej tento návrh ponúkame, nech ho predloží ako svoj návrh zákona v nezmenenom znení," ozrejmil Dostál. Opozičná strana zároveň vládu vyzýva, aby sama prišla s návrhom zákona, ktorým bude problém s nevydávaním e-receptov riešiť, a nech k nemu navrhne skrátené legislatívne konanie.



Poslanec Tomáš Szalay (SaS) pripomenul návrh, aby pre situáciu s vydávaním e-receptov hradili zdravotné poisťovne lieky, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia v sume jedného centa za liek. Rovnako navrhuje, aby sa zmenila vyhláška o tom, ako má vyzerať recept, zmiernením požiadaviek.



"V okamihu, keď poisťovňa bude preplácať jeden cent za liek, v tej chvíli bude môcť byť predpísaný cez e-recept. Vyrieši sa tak 80 až 90 percent problémov s e-receptami," tvrdí Szalay. Ako ďalej priblížil, ich poslaneckým návrhom chcú zákon vrátiť do znenia, aké platilo do 31. decembra 2024.



Od januára vstúpila do účinnosti novela zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme. Pre niektoré lieky zanikla možnosť vystavenia e-receptu. Ide napríklad o lieky plne hradené pacientom. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vysvetlilo, že s ohľadom na technicko-legislatívnu nutnosť úpravy bolo nevyhnutné v súvislosti so službou elektronického receptu rešpektovať právo Európskej únie týkajúce sa ochrany osobných údajov. Deklarovalo, že situáciu rieši, aby sa čo najskôr znížil dosah na verejnosť.



MZ SR, zdravotné poisťovne a Národné centrum zdravotníckych informácií sa dohodli, že najneskôr do konca marca budú iniciovať legislatívny proces na opravu zmien v predpisovaní e-receptov.