SaS navrhuje znížiť prípravu sestier či zrušenie kreditového systému

Bratislava 13. mája (TASR) - Formálne aj celoživotné vzdelávanie sestier je podľa SaS potrebné upraviť. Navrhuje znížiť odbornú prípravu sestier na 3000 hodín či zaviesť možnosť uznávania vzdelania zo strednej zdravotníckej školy počas štúdia na vysokej škole. Zároveň je podľa SaS potrebné zrušiť alebo upraviť kreditový systém vzdelávania sestier. Na pondelkovej tlačovej konferencii o tom informovali zástupcovia strany.



Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Jana Bittó Cigániková (SaS) podotkla, že aktuálne sú počas štúdia na sestry kladené neadekvátne vysoké časové nároky v porovnaní s lekármi. "Ak budeme zvolení do európskeho parlamentu, budem osobne navrhovať znížiť odbornú prípravu sestier na 3000 hodín teoretickej a klinickej odbornej prípravy," vyhlásila s tým, že podľa európskych smerníc by mala v súčasnosti príprava sestier trvať 4600 hodín. SaS tiež navrhuje upraviť smernicu tak, aby bolo na vysokých školách možné uznať klinickú prax a zručnosti získané na strednej zdravotníckej škole. "Ak neurobíme zmeny v smernici v európskom parlamente, na národnej úrovni nedokážeme nič urobiť, pretože tieto smernice sú nám nadriadené," ozrejmila poslankyňa.



SaS zároveň apeluje na potrebu zmien v celoživotnom vzdelávaní sestier na Slovensku, konkrétne v súčasnom kreditovom systéme. "Nie je to správne nastavené, súčasný spôsob je potrebné zmeniť," upozornila Bittó Cigániková. Navrhuje systém buď zrušiť tak, aby za kontinuálne vzdelávanie zodpovedal zamestnávateľ, alebo ho upraviť. "Zmeniť pravidlá prideľovania kreditov, zaviesť mentorstvo a vytvoriť pre komoru sestier a pôrodných asistentiek konkurenciu v tom, kto kredity smie prideľovať," spresnil poslanec parlamentu Tomáš Szalay (SaS).



Úpravy vo vzdelávaní sú podľa SaS potrebné pre zvýšenie atraktivity povolania sestry, ktoré je na Slovensku aj v EÚ nedostatkové. "Návrhy treba prijať s otvorenou mysľou. Nedajú sa presadzovať zmeny z jednej strany a bez iného názoru a kompromisu," dodal Szalay s tým, že ich prípadnému zavedeniu musí určite predchádzať ďalšia diskusia.