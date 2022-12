SaS navrhuje zvýšiť platbu za poistenca, ako aj reguláciu zisku ZP

Bratislava 6. decembra (TASR) - Opozičná SaS navrhuje zvýšiť platbu za poistenca štátu na výšku 4,5 percenta z priemernej mzdy spred dvoch rokov. Zároveň chce zaviesť aj reguláciu zisku zdravotných poisťovní (ZP) priamo naviazanú na prínos pre pacienta. Zmeny chcú predložiť cez pozmeňujúci návrh k vládnej novele zákona o zdravotných poisťovniach, ktorá je na programe aktuálnej schôdze Národnej rady (NR) SR.



"Takéto opatrenie bude stáť 1,917 miliardy eur, pričom na rok 2023 táto vláda naplánovala 1,102 miliardy eur a súčasne sľúbila ďalších 740 miliónov eur z rôznych rezerv. Náš návrh je teda len o 75 miliónov eur vyšší ako to, čo vláda sľúbila," vysvetlila poslankyňa Jana Bittó Cigániková (SaS) na utorkovej tlačovej konferencii.



SaS pripomenula, že v okolitých krajinách sa táto platba zvyšuje, ako napríklad v Českej republike, kde sa priemerná platba od roku 2020 zvýšila o 44 percent, pričom u nás klesla takmer o jedno percento. Strana si myslí, že vláda by mohla takto finančne pokryť svoje sľuby občanom aj zdravotníkom a zabezpečiť tak sektor aj pre prípad rozpočtového provizória.



Ak poisťovne nebudú plniť kritériá kvality, a teda ak poistenec nepocíti kvalitnejšiu starostlivosť, zdravotné poisťovne majú byť penalizované nižším ziskom a navyše by podľa ich návrhu dostali aj menej zdrojov zo štátneho rozpočtu.



SaS zároveň zdôrazňuje potrebu vypracovania ozdravného plánu, respektíve výmenu manažmentu, ak hodnota vlastného imania poisťovne klesne pod regulovanú hranicu. "Manažment poisťovne musí spravovať zdroje svojich poistencov adekvátne a profesionálne, a nie bezbreho míňať prostriedky nás všetkých," uviedla Bittó Cigániková. Poslankyňa návrh predniesla na zdravotníckom výbore, rokovanie o ňom sa zatiaľ neuzavrelo.