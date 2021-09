SaS nechce otvárať koaličnú zmluvu, Kolíkovú na poste podporuje

Prečítajte si aj: Poslanci okolo Kolíkovej odchádzajú do klubu SaS,klub Za ľudí zanikne



Bratislava 8. septembra (TASR) - Strana SaS nechce otvárať koaličnú zmluvu, chce stabilitu v koalícii a jej zásadnou požiadavkou je, aby Mária Kolíková ostala ministerkou spravodlivosti. Povedal to predseda SaS Richard Sulík na stredajšej tlačovej konferencii po tom, ako šiesti poslanci parlamentu oznámili svoj odchod zo Za ľudí do klubu SaS. Sulíkova strana si nechce nárokovať nové pozície, keďže sa po novom má stať druhou najsilnejšou koaličnou stranou v parlamente. Sulík naznačil, že v zmluve dôjde k určitým zmenám. SaS tiež podporí, aby Veronika Remišová bola naďalej ministerkou investícií.povedal Sulík a poukázal na jej doterajší výkon funkcie a reformy. Podčiarkol, že prestupom poslancov do klubu SaS sa stali druhým najsilnejším koaličným partnerom. Deklaroval však, že si nebudú nárokovať ďalšie funkcie, napríklad post predsedu parlamentu.Vysvetlil, že Kolíková bude členom ministerského klubu SaS a bude aj jedným z troch zástupcov, ktorí za stranu chodia na koaličné rady. Prestup poslancov do klubu SaS má podľa neho aj vzhľadom na situáciu v strane Za ľudí prispieť k udržaniu koalície. Hovorí aj o posilnení odbornosti klubu SaS. Vyjadril záujem aj o prípadnú dlhšiu spoluprácu.Po odchode šiestich poslancov zo Za ľudí ostanú v parlamente štyria poslanci strany. Na fungovanie poslaneckého klubu je podľa rokovacieho poriadku NR SR potrebných aspoň osem členov. Ak ich počet počas volebného obdobia klesne pod túto hranicu, klub zaniká.