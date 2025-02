SaS nepodporí zdravotnícky zákon, nie sú podľa nej jasné dosahy

Bratislava 4. februára (TASR) - Opozičná strana SaS nepodporí v Národnej rade (NR) SR zdravotnícky zákon súvisiaci s dohodou s lekárskymi odborármi. Upozornila na to, že nie sú jasné dosahy zmien a legislatíva neprináša žiadne benefity pre pacienta. Uviedol to poslanec parlamentu Tomáš Szalay (SaS) na utorkovej tlačovej konferencii.



"My nemôžeme hlasovať o legislatíve, ktorá nemá jasné dosahy. Viaceré z nich nie sú vôbec ani len vyčíslené a predkladatelia vedia, že nie sú vyčíslené, pretože to bude mať aj vedľajšie dosahy. Má sa urobiť audit personálnych normatívov v jednotlivých zdravotníckych zariadeniach a majú sa potom tomu prispôsobiť počty zamestnancov. Ale my nevieme, ako ten audit dopadne, a tým pádom netušíme, aký bude účet za doplnenie zdravotníckych pracovníkov v nemocniciach, kde chýbajú," skonštatoval.



Szalay sa zároveň obáva, že v prípade schválenia legislatívy sa ku koncu roka opäť ukáže potreba dofinancovania sektora a opäť porastie dlh v štátnych nemocniciach. SaS odmieta aj návrh na skrátené legislatívne konanie o zákone. "Rozumiem, že sa blížia výpovede, ktoré by mali od 1. marca znovu nadobudnúť účinnosť, ale mali sme dva mesiace, počas ktorých sa dali zákony prijímať. Mohli byť aj mimoriadne schôdze, aby sme stihli normálny legislatívny proces," povedal poslanec.



Zároveň poukázal na to, že vláda si sama môže za situáciu s výpoveďami lekárov, ktorá predchádzala uzavretiu dohody o nastolení sociálneho zmieru v zdravotníctve a tvorbe s ňou súvisiacich zákonov. "Prvým zle zapnutým gombíkom bolo schválenie konsolidácie na úkor platov zdravotníckych pracovníkov. A bol som to ja a moji kolegovia v opozícii, ktorí sme, keď sa hlasovalo o konsolidácii, upozorňovali, že nerobte to," dodal.



V utorok sa začala mimoriadna schôdza parlamentu. Poslanci na nej riešia stavebný zákon a zdravotnícky zákon súvisiaci s dohodou medzi vládou a lekárskymi odborármi. Uzavretím danej dohody sa podarilo zabrániť kolapsu nemocníc, ktorý hrozil pre výpovede viac ako 3300 lekárov. Odborári trvajú na tom, aby parlament do konca februára legislatívu prijal, inak lekári, ktorí podali výpoveď, odídu z nemocníc.