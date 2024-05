SaS nepodporí zmeny vo fungovaní detských ambulantných pohotovostí

Bratislava 7. mája (TASR) - SaS nepodporí navrhované zmeny vo fungovaní detských ambulantných pohotovostných služieb (APS). Strana síce v mnohých prípadoch súhlasí so skrátením ich fungovania, považuje za dôležité spolu s tým zaviesť aj poplatky za zneužívanie urgentov. V utorok o tom informovala poslankyňa Národnej rady (NR) SR Jana Bittó Cigániková (SaS).



"Súčasťou tohto riešenia mali byť aj poplatky, nech je to akokoľvek politicky neatraktívne," vyhlásila Bittó Cigániková. Podotkla, že ak rodičia nebudú môcť navštíviť detskú ambulantnú pohotovosť, automaticky vyhľadajú urgent v najbližšej nemocnici, čím ich viac zaťažia. "Ak nezavedieme zároveň poplatok za zneužívanie urgentu, ktorý by motivoval robiť aj iné kroky, ako prísť rovno na urgent, tak toto môže byť naozaj pohroma," skonštatovala.



Poslankyňa zároveň upozornila, že podľa jej informácií pediatri v bežných ambulanciách nesúhlasia s navrhovaným záväzkom pracovať raz do týždňa do 18.00 h. Podotkla, že vopred nedohodnutá zmena môže mať za následok výpovede pediatrov vo vyššom veku. "SaS tento návrh nepodporí napriek tomu, že podporujeme skrátenie, ale iba v spojitosti s poplatkami," dodala.



Ordinačné hodiny ambulantných pohotovostí pre deti by sa mohli od 1. júla skrátiť z 22.00 h na 20.00 h. Zabezpečiť to má pozmeňujúci návrh zákona, ktorý v pondelok (6. 5.) predstavila ministerka zdravotníctva SR Zuzana Dolinková (Hlas-SD). Zároveň sa v ňom navrhuje, aby boli pediatri v rámci svojich bežných ordinačných hodín v ambulanciách pacientom k dispozícii každý pracovný deň v týždni, z toho minimálne jeden deň ordinovali do 18.00 h.