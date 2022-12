SaS neprijíma ponuku Matoviča, chce koniec vlády

Bratislava 15. decembra (TASR) - Strana SaS neprijíma ponuku ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) na jeho demisiu. Žiadal za to od SaS stiahnutie podpisov pod návrh na vyslovenie nedôvery vláde a podporu štátnemu rozpočtu. SaS tvrdí, že odmieta hrať akékoľvek hry a koniec vlády je nevyhnutnosťou. Informoval o tom hovorca SaS Ondrej Šprlák.



"Je zjavné, že opäť raz boli podmienky dané tak, aby boli pre nás neprijateľné. Demisia Igora Matoviča nemala byť len hypotetickou možnosťou, ale mala byť aj skutočne podaná. Dosť bolo chaosu. Odmietame sa na tom podieľať. Slovensko potrebuje pokoj. Potrebujeme a chceme slušnú krajinu so slušnou vládou," uviedol v stanovisku šéf SaS Richard Sulík.



SaS hovorí o polročnom chaose a neprijateľnom štýle vládnutia. "Táto vláda si nezaslúži našu dôveru. Dokazuje to aj dnešná tlačová beseda OĽANO. Väčšina občanov nedôveruje vláde Eduarda Hegera. Viacerými svojimi rozhodnutiami stratila protikorupčný rozmer. Náš návrh vytýkal vláde aj nezodpovedný rozpočet, ktorý ohrozuje milióny eur z plánu obnovy," dodal šéf SaS.



O 17.00 h sa má hlasovať o návrhu na vyslovenie nedôvery vláde.