SaS neuspela so zmenou zloženia komisie na kontrolu odposluchov

Bratislava 10. júna (TASR) - Zloženie komisie na kontrolu používania informačno-technických prostriedkov sa neupraví. Plénum Národnej rady (NR) SR v utorok neposunulo do druhého čítania opozičnú novelu zákona o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov. Do parlamentu ju predložil poslanec Juraj Krúpa (SaS).



Argumentoval, že súčasná úprava kladie na dvoch členov také požiadavky, že to sťažuje obsadenie daných pozícií a znemožňuje tak kreovanie komisie. V novele preto navrhoval, aby boli miesta v komisii, vyhradené pre odborníkov z teórie a praxe, ktoré sú dlhodobo neobsadené, nahradené miestami pre dvoch poslancov parlamentu, a to paritne zastupujúcimi koalíciu a opozíciu.