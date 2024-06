SaS nevylučuje, že opozícia navrhne kandidáta na predsedu NRSR

Bratislava 11. júna (TASR) - Opozičná SaS kritizuje koalíciu za odkladanie voľby predsedu Národnej rady (NR) SR. Predseda strany a poslanec Branislav Gröhling nevylúčil, že ak k voľbe nepríde na aktuálnej schôdzi, osloví opozičných partnerov a navrhnú vlastného kandidáta. Informoval o tom na utorkovej tlačovej konferencii.



"Sú dva mesiace po prezidentských voľbách a koalícia odkazuje občanom, že jej absolútne nezáleží na riadnom chode ústavných inštitúcií na Slovensku," podotkol Gröhling.



V súvislosti s aktuálnou schôdzou parlamentu upozornil líder liberálov na viacero návrhov z dielne SaS, napríklad na zníženie spotrebnej dane a DPH na benzín a naftu, zabezpečenie ústavnej ochrany druhého piliera či na pomoc malým firmám so sociálnym poistením.



Poslankyňa SaS Mária Kolíková informovala tiež o návrhu skupiny poslancov na Ústavný súd SR pre schválenú novelu Trestného zákona. Žiadajú, aby sa obrátil na Európsky súdny dvor so žiadosťou o posúdenie otázky súladu novely s európskym právom. Poslankyňa v novele vidí rozpor s európskym právom, ktoré hovorí o zabezpečení účinného systému pre boj s korupciou. Problém vidí napríklad v tom, že Úrad špeciálnej prokuratúry bol zrušený bez náhrady. Poukazuje tiež na nízke trestné sadzby a nízke premlčacie lehoty pre niektoré trestné činy. Výhrady k zákonu podľa nej tlmočila aj Európska komisia.



Líder SaS tiež informoval, že tzv. lex atentát zatiaľ nevideli. Nebráni sa jeho podpore, ak to bude zákon pre lepšiu bezpečnosť a istotu ľudí na Slovensku.