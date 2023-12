SaS o novom vedení VšZP pochybuje, očakáva najmä transparentnosť

Bratislava 18. decembra (TASR) - SaS očakáva od nového vedenia Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) najmä transparentnosť. Má pochybnosti, či sa bude schopné ujať výziev, ktoré štátnu poisťovňu čakajú. Na pondelkovej tlačovej konferencii o tom informovali poslanci Národnej rady Jana Bittó Cigániková a Tomáš Szalay (obaja SaS).



"Vzhľadom na to, že tam pôjde asi 4,7 miliardy eur, teda takmer päť miliárd eur, v prvom rade chceme, aby boli tieto eurá spravované čo najtransparentnejšie," vysvetlil Szalay. SaS ďalej od nového vedenia očakáva poriadok v pracovno-právnych vzťahoch, efektívnejšie nakupovanie zdravotnej starostlivosti či zlepšenie revíznych postupov. Očakáva tiež, že by malo prebrať líderskú úlohu pri optimalizácii siete nemocníc.



Strana však má pochybnosti, či sa nové vedenie bude schopné ujať sa týchto výziev. Podotkli, že sa o menách možného nového vedenia bavili s viacerými ľuďmi v rámci sektora. Nominant na šéfa VšZP Michal Ďuriš bol podľa Bittó Cigánikovej v minulosti na rovnakej pozícii vnímaný ako neaktívny a "šedá myš". O nominantovi na člena predstavenstva Matejovi Feketem podľa jej slov nikto v sektore nepočul a druhú nominantku na člena predstavenstva Moniku Begánovú skritizovala najmä za to, že bola pravou rukou bývalého šéfa VšZP Richarda Strapka. "Bola zodpovedná za nákup zdravotnej starostlivosti, a teda aj predražené zmluvy s laboratóriami," doplnila poslankyňa.



Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) pre TASR potvrdil, že mu boli 29. novembra doručené tri žiadosti VšZP na vydanie predchádzajúceho súhlasu na voľbu nových členov predstavenstva poisťovne. Novým šéfom štátnej VšZP by mohol byť Michal Ďuriš. Ďalšími členmi predstavenstva by mohli byť Monika Begánová a Matej Fekete. Ministerstvo zdravotníctva SR plánované personálne zmeny nekomentovalo.